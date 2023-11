Puedo crear páginas webs con inteligencia artificial (IA)

Definitivamente, la inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse, cada vez son más las funciones que pueden ser gestionadas desde esta fabulosa herramienta. Hoy en día, desde estas aplicaciones inteligentes podrás realizar actividades que antes demoraban horas en tan solo segundos. Aunque estas herramientas han creado polémica y muchos las han visto como una amenaza para sus puestos de trabajo, desde aquí podemos decirte que la tecnología cada vez evoluciona más y resistirse es una acción que no será ventajosa. Por tal razón, te recomendamos sacar el máximo provecho de las IA, en específico hoy te hablaremos de sus ventajas para desarrollar páginas webs.

Un dominio, un hosting y lo demás lo hará la IA

En el mercado encontrarás diversas opciones para comprar dominios para webs, por ejemplo, empresas como Ionos comercializan dominios y hostings con precios competitivos. Este será el inicio de tu página web, ya que al contar con un nombre y un lugar donde alojar tu web, podrás dar rienda suelta a tu imaginación para generar el sitio de tus sueños. Las herramientas de desarrollo con IA son muy ventajosas, existen algunas como las que proporciona Ionos que tienen la capacidad de adaptar plantillas a tus requerimientos. Solo tendrás que escribir algunas instrucciones y comandos, la inteligencia artificial se encargará del resto. Podrá personalizar títulos, estilos, modificar estructuras, colocar imágenes. Todo puede ser gestionado de forma automática, el ahorro de tiempo es sorprendente.

Además del código, también puede la IA ayudarme con el contenido

La respuesta es sí, actualmente se puede generar imágenes con IA de forma rápida e intuitiva. Los textos para tu página web también pueden ser redactados por aplicaciones como ChatGPT, una de las más famosas actualmente en el mundo de la IA. Sin embargo, debes tener ciertas precauciones, ya que los expertos en marketing señalan que los algoritmos de los motores de búsqueda próximamente serán modificados para dar prioridad a los contenidos que sean naturales y redactados por profesionales. En tal sentido, no se debe abusar de la IA para alimentar tu web, puesto que a nivel de SEO puede ser negativo, la IA será fantástica para darte ideas y facilitar tus labores cuando desees crear contenido. Si posees algunas dudas sobre cómo obtener textos a través de IA puedes disiparlas con las respuestas a preguntas frecuentes sobre ChatGPT.

El código obtenido al construir una web con IA puede ser alojado en cualquier hosting

Esta es una duda frecuente, donde podemos responder de forma afirmativa. Herramientas como GetCody y otras IA que ayudan a construir código te brindan el código fuente sin ningún problema. El código fuente puede ser alojado en cualquier hosting y usar cualquier dominio, tu página operará en Internet sin importar si fue desarrollada con IA. La inteligencia artificial estará en los próximos años en la mayoría de aspectos de nuestras vidas, hasta los artefactos de los hogares también pueden beneficiarse de la tecnología IA. Por tanto, debemos aprovechar cada uno de los beneficios que podremos obtener de los avances que nos brinda la tecnología.