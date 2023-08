Las 10 razones principales para usar el generador de retratos AI en línea gratuito

La tendencia hacia el uso de herramientas de generación de retratos de IA para generar fotos de estilo artístico está creciendo rápidamente entre las personas. Los generadores de retratos simplemente toman una foto y la transforman en un retrato de su estilo elegido. Entre una serie de editores y aplicaciones de software que generan retratos, hay pocos que ofrezcan las mayores ventajas para crear retratos. Por ejemplo, ¿cuál es la garantía de que una aplicación específica de generación de retratos protegerá la privacidad de su foto más o menos?

Con mucho gusto, hay algunos editores en línea excelentes que se ocupan especialmente de estas preocupaciones al tiempo que ofrecen una plataforma de edición. Por ejemplo, CapCut es un excelente editor de video en línea que viene con funciones asombrosas para editar en línea. Junto con una variedad de herramientas de edición y recorte de video, las herramientas de conversión de imagen y voz a texto de CapCut son increíbles. Cada uno de estos viene con las características y opciones de edición más distinguidas. Sin embargo, este artículo se enfoca particularmente en las razones para usar el generador de retratos AI de CapCut y cómo usarlo. Entonces, ¡comencemos!

¿Por qué usar un generador de retratos con IA?

¿Estás pensando por qué debes usar el generador de retratos con AI de CapCut para convertir tus fotos en retratos? Es debido a una serie de increíbles beneficios que le brinda esta herramienta. Por ejemplo, este generador de retratos le brinda la libertad de elegir su estilo entre tantas opciones de estilo mientras conserva los detalles originales. Del mismo modo, este increíble generador de retratos de AI utiliza la última tecnología de AI de vanguardia para mejorar el aspecto de sus retratos y agregarles creatividad. Exploremos aquí las 10 razones principales por las que debe usar la herramienta generadora de retratos AI de CapCut para sus fotos.

Estilos personalizados

Ofrece una variedad de estilos personalizados para generar retratos, como retratos de dibujos animados en 3D o retratos de estilo manga. Puede elegir cualquiera de los 5 estilos de retrato en total para transformar sus fotos en ese nuevo estilo.

Conservar detalles originales

Lo más inspirador de esta herramienta es que no borra ni los detalles menores de la imagen. Al preservar los detalles originales, este generador de retratos hace que sus fotos se destaquen entre la multitud.

Tecnología de inteligencia artificial de vanguardia

También utiliza tecnología de inteligencia artificial de vanguardia para convertir sus fotos en las obras de arte más atractivas. A través de la inteligencia artificial de vanguardia, sus retratos se ven más atractivos, elegantes y modernos.

Agrega creatividad

El generador de retratos ai de CapCut agrega una mayor creatividad a sus fotos y las hace lucir geniales. Todos los estilos de retrato en esta herramienta mejoran el aspecto de sus fotos dándoles un toque de arte.

Protege la privacidad

Otra cosa mejor de esta herramienta es que protege la privacidad de tus fotos mientras las convierte en retratos. Tus fotos son seguras para usar en este generador de retratos y no se compartirán en ningún lado.

Gratis para usar

Además, el generador de retratos de CapCut es de uso gratuito. Puede registrarse de forma gratuita y convertir hasta 100 imágenes gratuitas en diferentes estilos con este increíble editor.

No se requieren habilidades técnicas

No requiere que tengas ninguna habilidad técnica para generar los retratos. En cambio, puede hacerlo con solo un clic sin conocer ninguna función o detalle.

Ahorra tiempo

Debido a su tecnología de generación de retratos de IA con un solo clic, esta herramienta de CapCut le ahorra tiempo y energía. Puede generar tantos retratos como desee en cuestión de minutos.

Sin marca de agua

Sí, los retratos de sus fotos no contendrán ninguna marca de agua después de usar esta herramienta. Por lo tanto, no necesita preocuparse por eliminar las marcas de agua del nombre de la herramienta/editor de sus retratos.

Usa tu foto en cualquier lugar

Por último, pero no menos importante, puede usar sus fotos en cualquier lugar sin restricciones. Simplemente descargue el retrato generado y utilícelo en sus cuentas de redes sociales, sitio web, blog o en cualquier otro lugar.

¿Cómo usar el generador de retratos AI gratuito?

Generar un retrato a través de un generador de retratos de IA es lo más fácil y rápido. Aprendamos cómo usar el generador de retratos AI de CapCut, por ejemplo, a través de un proceso paso a paso.

Paso 1: Regístrese gratis

Antes de usar la herramienta generadora de retratos AI de CapCut, regístrese gratis en el sitio web. Para esto, ingrese su dirección de correo electrónico válida y la contraseña que desea usar con el editor de CapCut. Luego, complete la otra información, como su cumpleaños, y verifique su cuenta para comenzar a transformar sus imágenes.

Paso 2: Sube la foto

Cuando inicie sesión en su cuenta en el sitio web de CapCut, lo llevará a la página de inicio principal. Desde allí, haga clic en «Herramientas mágicas» en la barra izquierda y elija «Generador de retratos». Antes de comenzar a usar el espacio del generador de retratos, deberá cargar la foto que desea transformar. También puede simplemente arrastrar y soltar su foto en el espacio. Después de cargar su foto, el siguiente paso es elegir su estilo de retrato.

Paso 3: elige tu estilo

Afortunadamente, la increíble herramienta para colorear fotos de CapCut viene con un total de cinco estilos artísticos diferentes. Estos estilos generados por IA incluyen dibujos animados en 3D, juegos en 3D, manga, pop y retratos al estilo de dibujos animados de Hong Kong. Cada uno de estos viene con su propio estilo de retrato único y creativo para recrear sus fotos. Para elegir su estilo, explore los estilos de IA del generador de retratos en el lado derecho de su espacio de trabajo. Si no está seguro de cuál elegir, pruebe todos estos estilos uno por uno. Aquí hay un vistazo de estos cinco estilos de la herramienta generadora de retratos AI de CapCut.

Paso 4: Transferencia y vista previa

Para transferir su foto a uno de los estilos dados, elija el estilo y haga clic en transferir. Solo tomará unos segundos transferir su foto al estilo elegido. Una vez que se convierte al nuevo estilo, es decir, el estilo de retrato de Hong Kong, está listo para descargar. Sin embargo, asegúrese de verificar primero la vista previa y los resultados de antes y después. Para ver los resultados de antes/después, haga clic en el ícono «Ver original» sobre los estilos del generador de retratos. Revertirá su foto a su estilo original. Luego, haga clic en el ícono «Ver cambios» sobre los estilos del generador de retratos para obtener una vista previa de la foto transferida.

Paso 5: Descargar

Para descargar su foto a su dispositivo, desplace el mouse sobre la imagen para ver la opción de descarga. Está en la parte inferior derecha de la imagen. Haga clic en él para guardar el retrato transferido en su computadora. Genera tantos retratos como quieras y compártelos con tus amigos y familiares.

Conclusión

¿Por qué usar fotos simples y ordinarias cuando puedes crear retratos increíblemente creativos usando un generador de retratos de IA como CapCut? Trae estilos de retrato personalizados para transformar sus fotos en piezas de arte creativas. Además de generar retratos, este generador de retratos conserva los detalles originales, utiliza tecnología de inteligencia artificial y ahorra tiempo y dinero. Además, protege tu privacidad mientras genera retratos y te permite usar tus fotos en cualquier lugar sin restricciones.