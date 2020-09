¿Quieres que tus uñas crezcan fuertes? sigue estos consejos..

La belleza de una persona no depende únicamente del rostro que tenga. Todos estamos de acuerdo en que la belleza está compuesta por varios elementos. Por ejemplo, una mujer puede tener un rostro radiante, pero si su pelo esta descuidado, no se verá muy bella.

Lo mismo podemos decir con otras partes del cuerpo. De modo que podemos concluir que la belleza es la combinación de muchos factores.

Uno de los elementos que contribuye a hermosear a toda mujer son sus manos, específicamente sus uñas. Cuando las uñas se encuentran largas y cuidadas, las mujeres las lucen muy orgullosas. Pero no todas pueden conseguir tener las uñas largas y en buen estado.

Uno de los factores que influye en este tipo de problemas es que muchas se comen las uñas. Quizás motivadas por el estrés, o la ansiedad, terminan llevando sus uñas a la boca. Como resultado, sus manos se ven descuidadas y poco femeninas.

El problema de otras es que sus uñas le crecen lentamente o muy débiles. Por eso, con cualquier golpecito terminan quebrándose con facilidad. Entonces deben cortarse las demás uñas para no tenerlas con longitudes diferente.

No importa cuál sea tu problema con las uñas, a continuación te daremos un remedio que los solucionará. Es un remedio totalmente natural que hará que tus uñas crezcan en poco tiempo y muy fuertes. Dicho remedio es muy económico y prepararlo nos quitará muy poco tiempo. Presta atención a las siguientes instrucciones en las que te mostramos cómo prepararlo.

Qué necesitaremos:

-Ajo (1 diente)

-Aceite de oliva (un poco)

-Naranja dulce (1 unidad)

Preparación y uso:

Para comenzar, debemos picar la naranja en 2 mitades y extraer todo el jugo de ellas. Esta sustancia la echaremos en un recipiente hondo, donde podamos entrar las manos. A continuación, pelaremos el ajo y lo picaremos en trozos pequeños. Luego los echaremos en el mismo recipiente donde está el zumo de la naranja.

Ahora, debemos entrar nuestras uñas en el recipiente por unos 10 minutos. Después las dejaremos secar al aire libre. Luego de que la uñas se hayan secado, desecharemos el jugo de naranja con ajo y echaremos aceite de oliva en el mismo recipiente sin haberlo enjuagado. Otra vez sumergiremos nuestras uñas en dicha sustancia, esta vez por 5 minutos. Finalmente nos lavamos las manos.

Este proceso lo debemos repetir de unas 2 o 3 veces por semana hasta conseguir el resultado deseado. Si lo haces, notarás como tus uñas empieza a crecer fuertes y saludables en muy poco tiempo.

