Ray Collections, la preferida por los artistas venezolanos

Tres años han bastado para que Ray Collections, la marca de Raniely Quintana, calara en el mercado venezolano e internacional, gracias a los atuendos deportivos perfectos y cómodos para entrenar.

Esta marca deportiva ha vestido a importantes artistas venezolanos, tal es el caso de los animadores de televisión Adriana Marval, Kerly Ruiz, Mariela Celis, Adriana Marval, Luisana Beyloune y Leopoldo Parada. También a actores de la talla de María Antonieta Duque y Paula Bevilacqua. Por si fuera poco, el famoso cantante Jesús Chyno Miranda no ha dejado de lucir estos cómodos conjuntos deportivos.

A pesar de la pandemia, Quintana continúa trabajando arduamente con su marca. “Tratamos de que la cuarentena no nos detenga, aunque a veces si nos haya puesto cuesta arriba”.

Ray Collections es una marca internacional. Además de tener su sucursal en Venezuela, cuenta con tiendas en República Dominicana y Colombia, específicamente en Medellín.

