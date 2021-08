Record Mundial de Yulimar Rojas se hace tendencia mundial #1 en YouTube

Los juegos olímpicos de Tokyo 2020 se volvieron tendencia mundial luego del impresionante salto con doble record, Olímpico y Mundial en la participación de la venezolana Yulimar Rojas, quién obtuvo la medalla de oro indiscutiblemente, al romper un record que llevaba casi tres décadas imbatible.

En: Deportes