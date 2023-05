Informe Especial de NotiActual, Propuesta para el cálculo del Salario Mínimo en Venezuela

Informe Especial de NotiActual.com, Propuesta para el cálculo del Salario Mínimo en Venezuela.

La mejor forma de celebrar el 1ero de Mayo es contribuir con ideas que ayuden a resolver el problema del salario mínimo en Venezuela el cuál está retrasado respecto a la inflación y el costo de la canasta básica.

En los últimos meses una mesa establecida por el ejecutivo nacional y el sector privado, intentó definir una formula para el cálculo del salario mínimo en Venezuela, de manera tal que fuese menos afectado por la alta inflación.

Si bien la intención de establecer un cálculo salarial que no sea afectado por la inflación es una buena motivación, la situación inflacionaria es complicada y debería ser atacada desde otro punto de vista, ya que al haber establecido el salario mínimo en la base de la cadena productiva hace que cualquier cambio que se realice al mismo afecte los precios de los productos y servicios de forma lineal y dispare la inflación de forma exponencial.

Lo siguiente es una propuesta de cómo establecer el salario mínimo en Venezuela para que la inflación no lo diluya antes de llegar al bolsillo de los trabajadores y pensionados, se consideraron los casos de éxito en países como Japón y Alemania para esta propuesta:

¿Entonces que se debe hacer?

Es obvio que para que en un país baje la inflación lo que se debe hacer es producir, producir y producir.

Producir desde un tornillo hasta un microprocesador si hablamos de manufactura y desde sembrar frutas hasta exportarlas y permitir el ingreso de divisas al mercado nacional.

Al ingresar divisas en el mercado, la moneda nacional se ve menos afectada porque aumenta la oferta de divisas, al mismo tiempo baja la demanda y el resultado de la operación es un valor de Bolívares por Dólar americano mucho menor por cada divisas que ingresa al mercado, de esta manera la moneda local se fortalece ante las divisas internacionales hasta lograr un equilibrio que beneficie el mercado nacional y minimice el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Y sobre el salario mínimo que hacer?

El problema es complejo en una economía desmantelada como la venezolana, es difícil intentar establecer el salario mínimo equiparado a la cesta alimentaria como indica la constitución ya que para el momento que se escribe este informe las condiciones económicas no están dadas, pero tiene solución aplicando algunas ideas como:

Establecer el salario mínimo solo para trabajadores sin experiencia, no capacitados o empleos que no requieran experiencia.

Escalonar el salario de acuerdo a la experiencia y la profesión del trabajador.

Establecer el salario mínimo por horas abandonando el salario mensualizado .

. Al establecer el salario mínimo por horas, pagar las prestaciones sociales y otros tipos de beneficios contractuales en la hora de trabajo de cada trabajador, obviamente y dependiendo de la experiencia en el oficio y la carrera del trabajador la hora de salario variaría.

Al establecer el salario mínimo por horas, se evita el desempleo ya que pueden darse trabajos de 4 y más horas al día de 2, 3, 4 y más días a la semana, desde las empresas pequeñas a las grandes se adaptarían a esta mecánica y contratarían los empleados que se requieran por temporada, pagando las horas trabajadas con sus respectivas prestaciones y beneficios sociales al día.

, se evita el desempleo ya que pueden darse trabajos de 4 y más horas al día de 2, 3, 4 y más días a la semana, desde las empresas pequeñas a las grandes se adaptarían a esta mecánica y contratarían los empleados que se requieran por temporada, pagando las horas trabajadas con sus respectivas prestaciones y beneficios sociales al día. Al cobrar las prestaciones y beneficios sociales en la hora de trabajo el efecto inflación se minimiza en el bolsillo de los ciudadanos ya que no esperaría 15 días o 1 mes para cobrar un dinero que de esa forma se devaluaría al llegar a sus manos.

En el caso del beneficio social del bono alimentación, como ya está establecido por jornada trabajada y la jornada es de 8 horas, el trabajador por cada 8 horas acumuladas obtiene el respectivo bono alimentación, si tiene menos o más de eso en cada jornada se prorratean las horas.

Del lado del patrono al pagar el salario por horas junto a las prestaciones y beneficios sociales el proceso administrativo y operativo se minimiza, ahorrando en costos que no son transferidos a los productos y servicios que ofrezca. Adicionalmente la gestión de capital humano sería menos complicada.

El Salario mínimo de 8 horas al día, 5 días a la semana y 160 horas mínimo de trabajo mensual sería el establecido para las pensiones del seguro social.

La hora de tiempo extra serían pagada doble.

La hora en día sábado sería pagada a 50% más de la hora base.

La hora en día domingo y feriado sería pagada en 100% más de la hora base.

La hora extra en día feriado sería pagada en 100% más de la hora base.

La hora nocturna queda igual que la hora diurna.

La hora trabajada en vacaciones quedaría a hora pagada doble.

El pago de bono navideño quedaría a hora pagada doble en Diciembre.

¿Y de donde partimos?

Partiendo de la referencia de la divisa internacional más utilizada se partiría de $0,75 dólar americano por hora como salario básico o salario mínimo.

Esto, tomando en cuenta que el salario mínimo promedio en el sector privado en el primer trimestre de 2023 es de $120 de acuerdo a las fuentes de los gremios como Fedecámaras y otras asociaciones.

Salario Mínimo

Sueldo mínimo por horas para trabajo de medio tiempo: $60

Sueldo mínimo por horas para trabajo a tiempo completo: $120

Vacaciones

Sueldo mínimo +vacaciones por horas para trabajo de medio tiempo: $120

Sueldo mínimo +vacaciones por horas para trabajo a tiempo completo: $240

Bono Navideño

Sueldo mínimo + bono navideño por horas para trabajo de medio tiempo: $120

Sueldo mínimo + bono navideño por horas para trabajo a tiempo completo: $240

De acuerdo a esta configuración un trabajador a tiempo completo le ingresaría básico al año, habiendo trabajado 160 horas al mes y sin faltar un solo día ni una hora: $1680 que serían $140 al mes. Esto sin las bonificaciones como prestaciones y bono alimentario que son aparte y no afectan el calculo de prestaciones.

¿Cómo se calcularían las prestaciones y bono alimentario?

De la misma forma que el salario mínimo por hora se debe partir de una base para el cálculo y posteriormente ajustarse sobre la marcha.

Una propuesta práctica sería que las prestaciones sociales sean el 10% de cada hora trabajada y el bono alimentación sea del 10% de cada hora trabajada y sean depositados en la cuenta del trabajador mensualmente de acuerdo a las horas trabajadas en el mes.

Según este ejemplo un trabajador con sueldo mínimo por horas para trabajo de medio tiempo de 4 horas diarias por 5 días a la semana ganaría como base $60 más 10% de prestaciones $6 + 105 de bono alimentación $6, con un total de $72 dólares americanos al mes.

Según este ejemplo un trabajador con sueldo mínimo por horas para trabajo de medio tiempo de 4 horas diarias por 5 días a la semana ganaría como base $120 más 10% de prestaciones $12 + 10% de bono alimentación $12, con un total de $144 dólares americanos al mes.

Estos ejemplos serían en el caso que el trabajador asista a trabajar todos los días a las horas asignadas, si falla una hora el monto baja, si trabaja horas extra el monto sube.

¿Podría un patrono reducir las horas de trabajo?

Sería lo más beneficioso para trabajados y patronos en un momento dado, por ejemplo de mutuo acuerdo y entendimiento con sus trabajadores si una fábrica tiene una baja en los pedidos de sus productos, y tiene 100 trabajadores pero solo necesita 80 en un momento dado, se podría reducir las horas en 20% y seguir operando con 100 trabajadores para evitar pérdidas que podrían llevar al cierre de la empresa, de esta forma la empresa protege sus activos y los trabajadores no pierden su empleo en momentos difíciles. Este esquema se ha visto aplicado con éxito en Japón y Alemania.

De la misma manera un patrono podría aumentar las horas de trabajo si las venta van bien y el trabajador decidir si las trabaja o permite un suplente en su puesto de trabajo, todo en mutuo acuerdo trabajador-patrono.

Es importante aclarar que al ser el pago por hora, solo se le pagan las horas que trabaja, por lo que al faltar un día, llegar tarde, salir tarde o simplemente irse temprano por cualquier razón no se le paga esas horas.

Consideraciones finales

Si bien el salario mínimo inicial propuesto aquí no cubre la canasta básica de forma inmediata con un solo sueldo, en el caso que existan 2 sueldos a tiempo completo en una familia el monto asciende a que ya está cerca de la canasta alimentaria, ya que estaría promediando $336 mensuales.

Ahora bien todo cambio genera cambios, y la idea principal es aplanar la curva de la inflación retirando factores que la hacer crecer, por lo que al aplicar esta formula junto con otras propuestas que hemos publicado anteriormente (algunas se han aplicado a medias, otras completamente y otras no) la economía de Venezuela puede tener un mejor aspecto en pocos meses.

Este informe se hace como una propuesta y no tiene conexión con las declaraciones, propuestas y decretos del sector público o privado de Venezuela, por lo que solo se debe considerar como ideas a tomar en cuenta según sea el caso, en otro informe que realizamos en el pasado sobre las pautas a seguir para superar la crisis Económica en Venezuela, las ideas planteadas fueron aplicadas de forma gradual algunas y otras no.

Por lo antes planteado, este informe debe ser considerado como ideas que se plantean sin vinculo a toma de decisiones por quienes tienen la decisión final al respecto del tema en el ámbito nacional.

¿Estimado lector, qué le parece esta propuesta?

Si tiene alguna idea que se le puede agregar escríbalo en la caja de comentarios y la agregaremos con sus respectivos créditos.

Comparta esta propuesta con sus familiares y amigos a través de los botones que puede ver aquí debajo, pida su opinión y hagan comentarios para que entre todos se logre perfeccionar la misma.

Hasta ahora lo que se sabe del aumento salarial lo hemos publicado en reportes previos:

