Aumento del Salario Mínimo en Venezuela Mayo 2023, Reporte del 01/05/2023

Se está esperando un anuncio oficial del aumento del salario mínimo en Venezuela. En el país se ha mantenido como referencia el salario mínimo mensualizado, el mismo debería ser asignado a trabajadores sin calificación ni formación profesional, como obreros, personal de limpieza, pero en la practica se ha aplicado como una mala costumbre a todo aquel empleado sea profesional o no, sea de nuevo ingreso o no a una empresa, aplanando la curva salarial y en un momento dado de la historia reciente ocupar más el 80% de los sueldos de la fuerza laboral activa de acuerdo a informes del sector privado.

Esto ha creado distorsiones en la economía ya que un empleado con años de servicio pero sin calificación no debería cobrar salario mínimo sino un salario adecuado a su experiencia laboral, tampoco un profesional de ingeniería u otra carrera recién graduado no debería cobrar salario mínimo, sino un salario de acuerdo al tabulador de su gremio respectivo.

CARACAS, ABRIL/MAYO 2023.-

Notiactual.com ha preparado un informe sobre el aumento del salario mínimo en Venezuela para el próximo 1ero de Mayo fecha en la que tradicionalmente se hace este tipo de anuncios.

De acuerdo a lo informado por el presidente de Fedecámaras y el economista Luis Vicente León el anuncio del salario mínimo para el próximo 1ero de Mayo será similar a lo siguiente:

Se estima que:

Seguirá la propuesta de no salarizar los beneficios contractuales que afecten las prestaciones sociales para no aumentar los pasivos laborales ni del sector público ni del sector privado. Esto significa que el total del salario mínimo integral no será considerado para el cálculo de prestaciones sociales sino una fracción que sería llamada salario base o similar.

Seguirá la propuesta de bonificaciones adicionales a las tradicionales como el Bono de Guerra o alguno con otro nombre a partir del 1er de Mayo.

Luego del aumento o ajuste de salario el Bono de Guerra sería salarizado nuevamente, es decir , volvería a formar parte del salario.

Que el salario mínimo básico comenzaría en $30 o su equivalente pudiendo ser más pero no se conoce el monto exacto.

Se estima que el monto del salario mínimo que sería considerado para las prestaciones sociales, retroactivos, etc, sería el 50% del mismo.

Que el salario mínimo sería aumentado de forma progresiva a partir del !ero de Mayo de 2023 día del anuncio oficial y fecha desde cuando comenzaría a correr el tiempo para cálculos de retroactivos al momento que aparezca la Gaceta Oficial.

Si el Salario base de ajusta a $30 o Bs. 739,599 al cambio oficial de cierre para el día de hoy Martes 25 de Abril , actualmente es de Bs. 130 o $5,2731 dólares americanos, lo que significaría un aumento de más del 80%.

Si bien el sector privado ha estado en la mesa de propuestas de la nueva forma de cálculo del salario mínimo la última palabra la tiene el ejecutivo nacional.

Respecto a todo esto el salario mínimo integral quedaría de esta forma:

El 50% del salario mínimo serían: $30 dólares americanos o su equivalente al cambio del día, salario base para cálculos de prestaciones sociales y pasivos laborales , entre otros como LPH , SSO, etc.

$30 dólares americanos o su equivalente al cambio del día, , entre otros como LPH , SSO, etc. El 25% del salario mínimo serían: $15 dólares americanos o su equivalente al cambio del día como bono alimentación , no considerado para cálculos de prestaciones sociales.

$15 dólares americanos o su equivalente al cambio del día como , no considerado para cálculos de prestaciones sociales. El 25% del salario mínimo serían: $15 dólares americanos o su equivalente al cambio del día en otro tipo de bono similar al bono de guerra u otro tipo de bono social .

En total el salario mínimo integral sería de $60 dólares americanos o su equivalente al cambio del día de acuerdo a la tasa oficial del BCV.

Esta configuración es extraoficial, los montos pueden variar pero se considera que es el mínimo desde donde van a partir de acuerdo a la información obtenida de las fuentes citadas.

ACTUALIZACIÓN JUEVES 27 DE ABRIL DE 2023

Actualización sobre el aumento del salario mínimo y el pago de beneficios a los que cobran a través del programa Amor Mayor.

Se estima de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado que el pago de Amor Mayor respecto al aumento del salario mínimo sería de la siguiente manera:

50% del salario (sueldo base) + 25% del salario (bono de guerra u otro nombre que no se ha definido)

Respecto al 25% correspondiente al bono alimentación no se ha podido ubicar información si sería aplicado a los beneficiarios de Amor Mayor.

En el caso que fuese aplicado sería agregado como un tipo de bono a través del sistema Patria pero esto sigue siendo extraoficial hasta que se terminen de afinar los detalles del nuevo sistema de cálculo de salario mínimo que como todos saben es la base a tomar en cuenta para el pago de la pensión del IVSS y Amor Mayor.

ACTUALIZACIÓN SÁBADO 29 DE ABRIL DE 2023

De acuerdo a las últimas declaraciones de Luis Vicente León «el gobierno sí subirá el salario mínimo este lunes 1 de mayo y serían entre 40 y 50 dólares, más bonificaciones que no inciden en pasivos laborales, esto lo expresó durante la Conferencia Radiografía del Retail 2023»

Manteniendo sus comentarios previos sobre el tema pero aumentado entre 10 y 20 dólares americanos al salario base que se había estimaba en $30 dólares americanos + $15 en bono alimentación y $15 en un bono similar al bono de guerra.

Entonces si tomamos la declaración de Luis Vicente León y hacemos estimaciones tenemos:

Con $40 de salario base.

$40 como 50% de salario base para prestaciones sociales.

$20 como 25% de salario para bono alimentación.

$20 como 25% de salario para otro tipo de bono (es probable que a partir de este aumento no este presente este bono)

Con esta configuración la pension del IVSS quedaría en $40 más el bono de guerra.

Con $50 de salario base.

$50 dolares americanos o su equivalente a la tasa BCV como 80% de salario base para prestaciones sociales.

$12,5 dolares americanos o su equivalente a la tasa BCV como 20% para bono alimentación.

Con esta configuración la pension del IVSS quedaría en $50 sin el bono de guerra porque sería salarizado.

Estos son valores estimados de acuerdo a las declaraciones de Luis Vicente León y son extraoficiales ya que la ultima palabra la tiene el ejecutivo nacional.

Algo a tomar en cuenta sobre esto es que mientras mayor sea el aumento menor serán los bonos, si vemos el historial de aumentos pasados.

MUY IMPORTANTE: La información que hemos recopilado se basa en declaraciones del Presidente de Fedecámaras y del economista Luis Vicente León quienes las han realizado de forma extraoficial, aunque el presidente de Fedecámaras ha sido participante en las mesas de negociaciones para el nuevo esquema de cálculo del salario mínimo.

Estaremos ampliando la información en la medida que lleguen más datos.

