Acciones que deben tomarse para superar la Crisis en Venezuela

Se han presentado cientos y tal vez miles de planes tanto por la oposición cómo del lado del oficialismo, que pretenden «al menos en el texto» vencer la inflación y mejorar la calidad de vida del venezolano.

El más reciente el movimiento opositor venezolano encabezado por Juan Guaidó presentó el llamado PlanPais, como propuesta para sacar a Venezuela de la crisis económica, al parecer dejaron muchas cosas fuera de la mesa cómo muchos otros que son excluyentes, segregacionistas y se basan en el populismo cómo punto principal, desde NotiActual ponemos un granito a de arena para ayudar a aclarar el camino a la recuperación económica venezolana y que no volvamos a lo que un día fuimos sino que se logre se mejor que ese entonces, ya con los errores aprendidos se pasa a un nivel superior.. este contenido lo publicamos en Mayo de 2018, mucho antes de la última re-conversión (o destrucción del Bolívar) y los anuncios económicos que se hicieron a finales del año pasado, los cuales no dejaron todo igual sino que aceleraron la catástrofe en el país, por lo que insistiremos en que se escuchen estas propuestas y los venezolanos compartan y comenten como hasta ahora han venido haciéndolo de manera positiva.

¿Qué acciones deben tomarse para superar la Crisis Económica en Venezuela? Es la pregunta de las mil lochas..

Si bien las redes sociales y los periódicos (los que aún existen) están plagados de opinadores de oficio que proponen soluciones mágicas y/o imaginarias; así como por otro lado los partidos políticos sean del bando que sean no se atreven a proponer algo serio, concreto e inteligente para resolver la crisis, aquí tenemos unas cuentas opiniones sobre los puntos lo que debe tomarse en cuenta rápidamente para superar la crisis económica en Venezuela.

Veámos a que se refieren estás consideraciones:

Eliminar el control de cambio y las leyes que penalizan el intercambio de divisas (Ya fue realizado pero a medias)

Que todo el sistema bancario público y privado pueda ofrecer abrir cuentas en moneda extranjera y los venezolanos puedan abrir sus cuenta y mover su dinero dentro y fuera del país.

Liberar TODOS los aranceles de importación para que los venezolanos puedan traer desde una caja de palillos de dientes hasta un avión si se quiere, en el caso de los vehículos hasta ahora se tiene una restricción muy férrea para los usados, por aquello que en Venezuela se ensamblan y se debería apoyar la producción nacional, en este momento la producción y ensamblaje es cero por lo que ya no existe esa excusa, dDe esta forma se repondría el parque automotor y autopartes de forma exponencial. Esto debe ser de manera temporal hasta que se logre el equilibrio de la moneda y se restablezcan los inventarios de insumos y materias primas, de tal manera que se reactive la producción nacional.

Posteriormente se debería establecer una tasa de arancel de importación mínima de 0.5% para cualquier rublo mientras se establecen tratados de libre comercio con países cómo EEUU, Canadá, etc.

Devolver las fincas, empresa e industrias expropiadas a sus dueños dándoles años de gracias exentos de impuestos, créditos para reportar inventarios y cualquier ayuda que les permita resarcir el daño causado por el estado y les permita reactivar en el menor tiempo posible.

Eliminar el IVA, por un año , posteriormente establecerlo en 0.5%.

Eliminar los impuestos a las grandes transacciones financieras.

Establecer todos los impuestos municipales en 0.5% permanentemente.

Establecer todos los cobros en registros y notarias al mínimo. 0.1%

Establecer el costo del pasaporte y renovación al costo por un período de 1 año, posteriormente el costo un monto que permita no tener pérdidas (Desde la primera publicación de esta propuesta, este apartado ha empeorado ya que se cobra a nivel nacional el equivalente a $USD 200 dólares por emisión y $100 por prórroga).

Establecer el impuesto sobre la renta en 5% para todos por el período de 5 años.

Establecer plazo de 72 horas para que quién desee sea nacional o extranjero abrir una empresa y comenzar a operar en el país lo haga, utilizando la tecnología para ello, con base en la ley de simplificación de trámites administrativos, vía Internet se puede hacer el registro de la empresa, generar las planillas y vouchers de pago digitales, emisión de RIF, así como pagar los impuestos a través de la banca electrónica, etc. ( ¿no se le ocurrió a nadie antes, esta y otras cosas que escribimos aquí, verdad? ).

Simplificar los trámites de importación para vehículos usados, de tal manera que el parque automotor se renueve rápidamente. (realizado a medias)

La recaudación impuestos debe hacerse directamente al pagar por punto de venta el usuario, se descuenta y se concilia directo al banco y se asociado ese pago a la declaración de impuestos tanto del receptor cómo del pagador.

Iniciar la activación del Dólar Americano como moneda de curso legal en Venezuela, sin sustituir al Bolívar, coexistirán como en Ecuador y Panamá de tal manera que las operaciones bancarias puedan hacerse tanto en una como en otra moneda, de esta forma el BCV no podrá seguir generando dinero inorgánico efectivo o digital lo que significa que tanto la inflación como la especulación con la divisa americana será detenida en el acto, de tal manera que el costo Bs/$ se vaya equilibrando de acuerdo a la oferta y demanda.

Abrir carteras de crédito de todo tipo, para inversiones, inmuebles, industrias, vehículos, inventarios, etc. Con tasas de interés ajustadas progresivamente a la realidad del mercado.









Comenzar a pagar los sueldos y salarios en dólares americanos, desde el salario mínimo de tal manera que se evite la fuga de mano de obra calificada, muchos han comentado que esto es poco factible ya que no se cuentan con los recursos para ello pero cómo las matemáticas no fallan vamos a sacar algunas cuentas:

En el país existen alrededor de 3 millones de empleados públicos, si se establece un sueldo mínimo de partida de $USD 500, para esta nómina serían 1.500 millones de $ al mes, tomando en cuenta que el FMI ofrecería un préstamos de 60mil millones de dólares para estabilizar la economía, se tiene que se puede pagar el sueldo durante un año a los empleados públicos lo que llevaría un cargo de 18mil millones de $, y el resto usarse de forma inteligente para restablecer el sector eléctrico, las hidrológicas, sistema de salud, entre otros; y eso hablando de 1 año de sueldo, ya que se deben establecer planes de corto y mediano plazo que surtan efecto rápidamente.

Parar cualquier tipo de convenio de entrega de petróleo y derivados a los países de Petrocaribe y exigir el pago de lo adeudado en efectivo.

Aceptar la ayuda humanitaria de cualquier país que lo ofrezca, entregando la responsabilidad de distribuir los alimentos, medicinas, insumos o cualquier cosa que se reciba a ONG´s cómo CARITAS y a la iglesia católica venezolana. (Realizado a medias a partir de la entrada de la ayuda humanitaria, fue incluida la Cruz Roja)

Permitir la apertura de casas de cambio en todo el país , para que rápidamente la libre convertibilidad permita equilibrar la divisa americana con su valor real en bolívares. (Realizado a Medias)

Establecer que si bien el dólar pasa a ser moneda de curso legal junto con el Bolívar, el BCV no ofrecerá sus reservas en casas de cambio ni en sus sedes, los dólares que se manejen en el mercado serán los de los ciudadanos, empresas, extranjeros, etc. Las reservas del BCV se dedicaran exclusivamente para pagar lo adeudado buscando refinanciar en lo posible y limitando el lanzamiento de nuevos bonos mientras el riesgo país sea alto. (realizado a medias)

Prohibido terminantemente emitir dinero inorgánico ni financiar el gasto público con emisión de bonos ni cualquier otro invento que provoque inflación.

Recuperar inmediatamente cualquier préstamo o deuda por petróleo que se hubiese realizado a los países chulos del Caribe, sino quieren pagar se les abre juicio para obligarlos.

Liquidar cualquier activo de Venezuela en Cuba, Nicaragua y Bolivia, y desactivar cualquier convenio con estos individuos.

Reevaluar TODOS los convenios realizados sobre la faja petrolífera del Orinoco.

Redefinir los términos de las deudas con Rusia y China dejando espacio suficiente para poder pagar los nuevos empréstitos que son lo que de verdad oxigenarán al país.











Privatizar las operaciones de los servicios como electricidad, hidrológicas, telecomunicaciones, estaciones de servicio, etc.; de tal manera que se sincere la situación de los mismos, para que funcionen de forma real y las personas puedan acceder a los servicios básicos con calidad, al hacerlo automáticamente los sueldos serán pagados en moneda dura, es importante que todos estos servicios deben incluir en el recibo un seguro para cubrir daños a equipos eléctricos (en el caso de la electricidad) para que la empresa proveedora cubra dichos daños ocasionados por apagones o fluctuaciones, etc.

Entiéndase bien, las operaciones no es vender las empresas eléctricas, hidrológicas, telecomunicaciones y sistemas de transporte como el Metro, etc. es dar en concesión las operaciones para que empresas venezolanas las pongan a trabajar. Caso especial sería el de PDVSA donde se debe evaluar rápidamente que operaciones y cuales no entregar en concesión, ya que la premura de levantar la producción interna de crudo, lubricantes y gasolina obliga a activar planes de emergencia.

Eliminar todo tipo de subsidio a servicios públicos de manera progresiva, tanto a productos como a servicios del estado de tal manera que los precios de los mismos vayan tomando el valor real de un mercado equilibrado con la oferta y le demanda, de esta forma se acaba con el contrabando.

Establecer el precio correcto a la gasolina, que PDVSA no tenga pérdidas por el producto.

Eliminar el CLAP y cualquier otro programa que pretenda manipular la voluntad de la gente a través del hambre.

Pagar sueldos de Médicos y todo el personal de salud en dólares.

Pagar las pensiones del IVSS en dólares

Adoptar el método norteamericano de pago de sueldos, en el cuál se establece un pago por horas con las prestaciones incluidas en dicho monto, si la persona no trabaja un día no se le paga, de tal manera que se reduzca el ausentismo laboral al no haber excusa por cobrar un mal sueldo, que los profesionales dejen de cobrar un miserable sueldo mínimo y empiecen a negociar con quién desee contratarlos directamente estableciendo contratos personales de honorarios.

Adoptar la factura electrónica, que los comercios envíen la factura al correo de la persona o telefono de la persona mediante mensaje sms. (Realizado a medias por algunos bancos)

Invitar a las empresas tecnológicas a colocar sus centros de desarrollo, fábricas , etc en Venezuela, con convenios que incluyan transferencia de Know-How y establecimiento de canales de trasmisión de internet gratuita de alta velocidad primero para las grandes ciudades, y posteriormente llevarlo a cada municipio.

Otras que agregaremos pronto..

Todo esto se enfoca que llevar al país rápidamente al equilibro de la oferta y la demanda primero con importaciones y luego restableciendo la producción nacional ya que los productores podrán inmediatamente hacer pedidos de insumos en monedas aceptadas fuera del país, sincerando los montos de los salarios llevándolos a una moneda dura junto una mejora también de los servicios como la telefonía y la internet.

Ahora bien, que sucede si esto se aplica de la noche a la mañana? afectará la inflación ? claro que sí.. la bajará rápidamente.. afectará al venezolano? claro que sí, pues lo que ahora paga en bs pero lo cobran al equivalente del dólar negro y sin poder acceder a divisas sin alcanzarle ni para comer, al lograrse el equilibrio podrá ir progresivamente adquiriendo insumos, alimentos y servicios con más valor por su dinero, entiendase que se pasa a la moneda más fuerte del planeta, por lo cual el bolsillo estaría protegido.

Es decir, si se realizan todas estas acciones estratégicas se acaban los especuladores de productos ,servicios y de la moneda, el contrabando de extracción y la inflación..¿alguien tiene una mejor idea? .. envíelo a nuestro correo que puede ver en la sección de contácto.



Opine usted si está de acuerdo que Venezuela vuelva a la normalidad con estás estrategias concretas..

Nuestro principal norte para sacar a Venezuela del pozo séptico del llamado socialismo del siglo xxi (o del xviii?) debe ser el dejar a un lado el populismo, el caudillismo, el culto a la personalidad y lo «políticamente correcto», este último el peor mal de los politiqueros que le dicen a las personas lo que desean oir para ganar votos pero en la práctica se traduce en hambre y destrucción de las estructuras productivas y se convierte en lo «económicamente incorrecto» ;debemos comenzar a tener un mensaje, un objetivo, una meta que nos lleve a lo ECONÓMICAMENTE CORRECTO, esto es :una economía sana, sin inflación, que los pilares: oferta, demanda, producción sean la balanza del equilibrio para el bienestar común.

Redacción NotiActual

Originalmente publicado en Febrero de 2019, actualizado de acuerdo a las nuevas condiciones de la economía.

