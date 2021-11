Se disparan los precios de la gasolina en EEUU y Biden autoriza usar 50 millones de barriles de la reserva estratégica

Se disparan los precios de la gasolina en EEUU y Biden autoriza usar 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica para bajar los precios de forma artificial a través de una sobre oferta de carburantes. Este tipo de estrategia temporal puede hacer que a futuro dicha estrategia sea contraproducente ya que la situación que genera el alza de precios no depende de la oferta sino de las fallas en la cadena de suministro, aseguran expertos en la materia.

Comunicado oficial.

La Casa Blanca comunicó este martes que el presidente Joe Biden ha tomado la decisión de activar las reservas estratégicas de petróleo de EE.UU. con el fin de reducir los precios del crudo y «abordar el desajuste entre la demanda y oferta».

La acción en concreto que pone en riesgo el futuro del precio del carburante

En el marco de esa decisión, Biden ha ordenado la liberación de 50 millones de barriles de crudo en coordinación con otros importantes consumidores de energía como China, Japón, India, Corea del Sur y Reino Unido.

Según Bloomberg, la medida surge a raíz de la negativa de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, de aumentar significativamente la producción.

Un funcionario de la Administración Biden indicó que la cantidad de petróleo mencionada comenzaría a transportarse a mediados o finales de diciembre, y que el Gobierno estadounidense se está preparado para tomar medidas adicionales en caso de que sea necesario.

El precio del crudo West Texas Intermediate para entrega en enero ya ha caído un 1,5 %, hasta los 75,61 dólares el barril en la Bolsa de Nueva York.

