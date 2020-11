Trump canta «Fraude» al mismo sistema electoral que lo eligió en 2016.

A las 3:15 de la mañana apareció el presidente Donald Trump en la Casa Blanca denunciando un fraude y asegurando que «ganamos esta elección, francamente la ganamos».

El Mandatario aseguró que irá a la Corte Suprema de EE UU para disputar el conteo electoral. a la vez que denunció un «fraude» en los comicios. Reivindicó la victoria en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, estados todavía en disputa. «Con 64% de los votos escrutados en Pensilvania va a ser casi imposible que nos alcancen», agregó.

«Millones de estadounidenses votaron por nosotros. Un grupo de personas están tratando de ocultar esos votos que las personas nos dieron. Estamos ganando todo. Ha sido una noche fenomenal”, sostuvo durante un discurso en la Casa Blanca.

Agregó que aunque su partido perdió el estado republicano de Arizona, pero tuvo una victoria en otros importantes como Florida.

En : Noticias de Estados Unidos