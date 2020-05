¿Que significa soñar con rayos y relámpagos?

Aunque algunos autores interpretan soñar con rayos o relámpagos como una forma de buscar cobijo ante posibles problemas que van a llegar, otros autores por el contrario dan otro tipo de interpretaciones. Todo dependerá lógicamente del contexto de tu sueño y de los acontecimientos que se están originando en tu vida. De esta manera, soñar con una noche oscura invadida por un sinfín de relámpagos puede indicar atisbos de esperanza por escapar de ciertos contratiempos (la oscuridad es sustituida momentáneamente por los rayos de luz del relámpago). Los significados de los sueños han de interpretarse desde un punto de vista muy personal.

¿Por qué soñar con relámpagos y rayos?, Cuándo puede evocarme el subconsciente este sueño?

Lógicamente los rayos y relámpagos son el preludio y anuncian posibles tormentas (lee más al soñar con tormentas) por lo que en ciertos casos puede indicar buscar la seguridad o cobijo ante situaciones conflictivas. Se trata de un sueño frecuente para todas las edades y géneros, pero tu puedes ser más susceptible a soñar con rayos y relámpagos si consideras que se avecinan futuros problemas. No siempre será así. Puedes leer más casos y ejemplos sobre el sueño con relámpagos o rayos.

Algunos casos concretos al soñar con rayos y relámpagos que debes conocer.

Soñar con relámpagos y rayos por tu dependencia. ¿Sabías que los relámpagos van asociados a un trueno?. Esto puede sugerir que estás ligado dependientemente a ciertas personas o tienes ciertos vicios que te impiden ser libre. En el mejor de los casos, puede indicar que despiertas la admiración en algunas personas que tratan de seguir tus pasos.

Soñar que te cae un rayo o relámpago. Lógicamente no va indicarte un periodo de desgracias ni calamidades. Al contrario, consideras que eres alguien muy especial…Date cuenta de que la probabilidad de que un rayo caiga en una persona es de 1 entre 2500000. ¿Consideras que eres una persona que destaca sobre los demás?.

Soñar que relámpagos caen en un pararrayos. Ante ciertos problemas sabes que tienes un respaldo, un refugio, una seguridad extra. Ejemplo: Ante la crisis económica mundial sabes que por muy mal que vayan las cosas sabes que tienes un colchón económico fruto de tus ahorros o un buen seguro médico para prevenir ciertas enfermedades. ¿Cuál es tu caso?

Soñar con rayos y tormentas como preludio de problemáticos acontecimientos. ¿Consideras que hay una crisis en tu trabajo?, No estás estudiando lo suficiente para aprobar tus exámenes?, ¿Un resultado médico que no te deja conciliar el sueño?,¿Sueles soñar con ser despedido del trabajo? Tu subconsciente te origina este sueño como una forma de prepararte mentalmente para el peor de los casos. No es un sueño de mal augurio pero sopesa la posibilidad de emprender acciones para anticiparte a estos problemas.

