¿Qué significa soñar con Volar?

Los desafíos del hombre se han presentado desde el inicio del mundo, el ser humano ha querido romper cada barrera que se le puesto enfrente para poder lograr el bienestar y la tranquilidad, y así poder tener su descendencia en paz y armonía.

En la mitología de la antigüedad encontramos varios casos de hombres que quisieron romper la barrera de volar como las aves, y lo intentaron bajos sus propios medios mucho antes de existir los aviones, tal es es caso de Ícaro que lo intentó fabricándose unas alas similares de las de los pájaros pero voló demasiado alto y el Sol derritió la cera con la que había pegado las alas a sus brazos, perdió la sustentación y cayó al mar muriendo ahogado de acuerdo a la leyenda.

¿Qué significa soñar con volar?

Este sueño por lo general trae buenas noticias, es muy común en las personas y se repite mucho, cuando despertamos luego de soñar con volar , lo hacemos con mente positiva, y con una sensación gratificante.

Este sueño muy recurrente, muchos lo tienen desde niños, y hay quienes se acuestan a dormir esperando soñar con volar.

Este sueño se asocia con libertad, inspiración, expectativas positivas, de superación y de destacar sobre los demás lo que ayuda a reforzar el autoestima positiva que se tiene de uno mismo y al estar motivado el individuo logra sus objetivos.

En este mismo orden de ideas, si sueñas que estas volando muy alto, eso significa que estas a gusto teniendo el control, y que gustas de las cosas sencillas y funcionales.

Si estas casado o casada y sueñas con volar alto, eso significa que estas pasando una crisis matrimonial de estancamiento en tu relación y necesitas unas vacaciones con tu pareja para relajar el ambiente.