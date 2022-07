¿Qué significa soñar con Piojos?

La interpretación de los sueños es un tema muy complejo, en su tiempo Sigmund Freud realizó los primeros avances en esta materia logrado a través de la entrevista de cientos de pacientes que le contaban sus andanzas en los sueños nocturnos.

En esta oportunidad vamos a hablar sobre el significado de soñar con piojos.

El significado de soñar con piojos de forma general puede apuntar a que estas atravesando una etapa en la que te agobian pequeños problemas de relevancia leve.

Estos problemas debes ponerle cierta atención o al menos agendarlos para resolverlos ya que de no hacerlo podran convertise en un dolor de cabeza en el futuro.

Soñar que tienes pulgas en la cama y piojos en tu cabeza. Suele significar de que estás pasando un momento angustioso porque crees hay alguien cercano a tu entorno que puede está hablando a tus espaldas. No bajes la guardia y averigua quien puede ser.Pueden ser personas de tu máxima confianza o seres queridos.

Soñar con pijos y pulgas y que si te rascas te sigue picando o te pica más: pero por mas que te rascas no se va el picor. Sueño frecuente que ocurran en personas que no están contentas consigo mismas. Hay algo en su interior que les perturba y quieren esconder a los demás.

Soñar que tu perro tiene pulgas: Este sueño se repite mucho en quienes tienen mascotas, significa algo positivo. Significa que eres una persona que cuida de los suyos.

Soñar con matar pulgas o quitar piojos: Si durante el sueño consigues eliminar a estos animalitos significa que vas a tener suerte, la interpretación es positiva.

Soñar con piojos que te pican: Se interpreta como que estás en una etapa en la que se avecinan ciertos problemas que aunque no tengan importancia deberás resolverlos cuanto antes.

Soñar con piojos en los demás. Si durante el sueño los piojos atacan a personas cercanas a tí se interpreta como que te gusta proteger al prójimo.

Soñar con piojos y sangre: Este tipo de sueños significa que estás sufriendo una pérdida de energía. Debes mantener especial cuidado en tu salud. Importante es cuidar también la nutrición y lleva una alimentación sana.

Si en vez de soñar con piojos sueñas con pulgas también puedes aplicar estas interpretaciones…