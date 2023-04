¿Desde donde se podrá ver a partir de esta noche la Superluna Rosa de abril?

Donde se podrá ver a partir de esta noche la Superluna Rosa de abril.

La luna llena de abril no brillará de color rosa esta noche, a pesar de su nombre, pero el globo dorado aún puede mostrarlo todo.

Los observadores pueden comenzar a disfrutar del evento lunar a partir del miércoles por la noche de esta semana. Alcanzará su punto máximo el jueves por la mañana a las 12:34 p. m., hora de Miami, EE. UU.

«A primera vista, la luna llena de abril se verá como otras lunas llenas», dijo en un correo electrónico Noah Petro, director del Laboratorio de Geología Planetaria, Geofísica y Geoquímica de la NASA.

Sin embargo, cada «oportunidad especial para ver la hermosa luna y comenzar a observar la luna a medida que pasa por sus fases».

«Animo a la gente a desempolvar sus binoculares o telescopios para mirar de cerca la luna, tratar de ver los diferentes colores, los reflejos y los oscuros, y darse cuenta de que estas diferencias reflejan diferentes composiciones de rocas».

Según EarthSky, las personas en los hemisferios norte y sur pueden ver lunas llenas porque se considera que están en fase de luna llena hasta 12 horas antes y después del pico. La redondez de la luna no hará mucha diferencia para el ojo humano el día antes o después de su clímax.

Para obtener la mejor vista de la luna rosa, Petro recomienda encontrar un lugar con la menor cantidad de contaminación lumínica y una vista del cielo sin obstrucciones.

Los observadores también pueden vigilar a Venus y Marte, ya que aparecerán bastante cerca de la luna en el cielo nocturno. Esta luna se llama rosa por el color del musgo rosa o phlox salvaje, una de las flores de principios de primavera. Los nativos americanos nombraron las lunas para poder realizar un seguimiento de su programa de cosecha.

