Tabulador Vigente de Sueldos y Salarios para Profesionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela

Tabulador Vigente de Sueldos y Salarios Mínimos para Profesionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS MÍNIMOS PARA PROFESIONALES CIV AÑO 2021 ( EFECTIVO A PARTIR DEL 1° DE AGOSTO DE 2021 ) ESTE TABULADOR CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE SE PUBLIQUE UN NUEVO TABULADOR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS Tabulador de Sueldos y Salarios Mínimos para Profesionales CIV, aprobado por la Junta Directiva Nacional del C.I.V.,a ser implementado para el año 2021 a partir de Agosto, el cual determina el Salario Mínimo neto, de acuerdo al Nivel Profesional y donde no se incluyen los beneficios de Ley, ni los beneficios contractuales u otros. PROFESIONALES DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AFINES EXPERIENCIA PROFESIONAL NIVEL FACTOR DE EXPERIENCIA (*) SUELDO MÍNIMO (Años) PROFESIONAL (*) (no incluye cestaticket) (BsS./Mes) 0 A 1 P1 1,35 1.220.646.909,00 1 A 2 P1 1,48 1.338.190.685,00 2 A 3 P2 1,61 1.455.734.461,00 3 A 4 P2 1,74 1.573.278.238,00 4 A 5 P2 1,87 1.690.822.014,00 5 A 6 P3 2 1.808.365.791,00 6 A 7 P3 2,12 1.916.867.738,00 7 A 8 P4 2,25 2.034.411.515,00 8 A 9 P4 2,38 2.151.955.291,00 9 A 10 P5 2,51 2.269.499.067,00 10 A 11 P5 2,64 2.387.042.844,00 11 A 12 P6 2,77 2.504.586.620,00 12 A 13 P6 2,9 2.622.130.397,00 13 A 14 P7 3,03 2.739.674.173,00 14 A 15 P7 3,16 2.857.217.949,00 15 A 16 P8 3,29 2.974.761.726,00 16 A 17 P8 3,41 3.083.263.673,00 17 A 18 P8 3,54 3.200.807.450,00 18 A 19 P9 3,67 3.318.351.226,00 19 A 20 P9 3,8 3.435.895.003,00 20 A 21 P9-A 3,93 3.553.438.779,00 21 A 22 P9-A 4,06 3.670.982.555,00 22 A 23 P9-A 4,19 3.788.526.332,00 23 A 24 P9-A 4,32 3.906.070.108,00 24 A 25 P9-A 4,45 4.023.613.885,00 25 A 26 P10 4,58 4.141.157.661,00 26 A 27 P10 4,7 4.249.659.609,00 27 A 28 P10 4,83 4.367.203.385,00 28 A 29 P10 4,96 4.484.747.161,00 29 A 30 P10 5,09 4.602.290.938,00 MAS DE 30 P10 5,22 4.719.834.714,00 (*) Escala del Manual de Contratación del Colegio de Ingenieros de Venezuela Tasa referencial del BCV al día 09 de Agosto de 2021, Bs. 4.068.823,03 Se exhorta a los Miembros activos CIV, a los Organismos Públicos y Privados, a darle fiel cumplimiento a la presente Resolución. Ing. Enzo Betancourt – Presidente Ing. Alfonso Gutiérrez – Secretario

FUENTE. https://www.civ.net.ve/

Tabulador Vigente de Sueldos y Salarios para Profesionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela was last modified: by

En: Última Hora