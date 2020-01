Tarifas Actualizadas para 2020 del Costo de Pasaporte y Prórroga

El SAIME hace ajuste de tarifas prácticamente cada semana desde que se adoptó El Petro cómo unidad de cuenta al menos para los trámites públicos, mientras que para compras mediante la PetroApp es una moneda virtual, las tarifas actualizadas para el 2020 del costo de pasaporte y prórroga venezolanos estarán publicadas aquí, las mantendremos actualizadas continuamente.

Trámite Costo En Petros Costo En Bs Emisión de PASAPORTE 3,35908632 9659226,34 Emisión de Prórroga 1,67954316 4829613,17

Puede consultar el valor del petro haciendo click aquí., actualizamos a diario el valor correcto de esta criptomoneda.

