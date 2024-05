Tecnología Blockchain en las apuestas de eSports: ¿Qué cambios esperar?

La llegada de la Blockchain ha sido uno de los cambios globales más importantes que hemos vivido en los últimos años. Aun cuando no la utilices, has escuchado de ella. Se está volviendo parte importante de prácticamente cualquier mercado incluidos los casinos y las apuestas. Por esta razón, hoy te contamos de qué se trata exactamente.

En pocas palabras, la tecnología blockchain es un sistema de registro de transacciones donde no existe centralización por intermediarios y goza de máxima seguridad. Así, los hemos podido ver incluido en la compra de activos, el cambio de divisas o la adquisición de bienes digitales.

Entender esta tecnología es algo complejo para la mayoría de las personas. Sin embargo, con Esportsbets.com/es/ se ha convertido en algo sumamente simple, pudiendo llevarnos de la mano incluso en el fascinante mundo de las apuestas de eSports en Colombia junto a la Blockchain.

Ventajas de Blockchain en las apuestas de eSports

Primeramente, la ventaja más importante es la manera que utiliza para descentralizar la información. De esta forma, no existen intermediarios como los bancos o entes gubernamentales que manejen la información sobre la que eres propietario. Así, el dinero que ingresas, compras o retiras de la página de apuestas siempre está a tu nombre.

Por otro lado, las plataformas de apuestas eSports implementan una gran cantidad de medidas de seguridad al realizar transacciones con la blockchain. Así se consigue evitar el fraude, las estafas y la pirateria de la información.

Esto puede verse reflejado en las propias apuestas, donde siempre se maneja con total transparencia. De esta forma, pueden llegar a conocer siempre cuánto sería tu ganancia potencial y que comisiones sufrirás.

Por último, hemos podido llegar a notar que el uso de la blockchain en las casas de apuestas incluso simplifica el proceso de pago. En este simplemente basta con ingresar una serie de datos rápidos para poder realizar una transacción instantánea, cosa que no ocurre con determinados medios de pago tradicionales.

Así, la llegada de la blockchain mejora la experiencia del apostador, pero también representa una manera de generar un entorno seguro y confiable.

Impacto normativo y marco jurídico

En cuanto al panorama legal, este es el aspecto más complejo que trae consigo la blockchain. No muchos países tienen leyes detalladas que amparen el uso de esta tecnología, especialmente en las apuestas.

En el caso del mercado colombiano, realizar apuestas en mercados eSports es algo totalmente legal. De hecho, su uso no se diferencia considerablemente de los mercados tradicionales, de manera que se maneja prácticamente de la misma forma.

Sin embargo, en cuanto al uso de la blockchain ya sea para realizar pagos o para recibirlos en las apuestas, la historia es algo distinta. Por un lado, la ley establece que no es considerada como una moneda de curso legal. Por otro lado, indican que sí puede ser implementada como forma de pago.

Aun así, esta es una actividad realizada frecuentemente por apostadores colombianos, de manera que en la actualidad no existe una consecuencia bien establecida en la ley. De esta forma, a Colombia le falta mucho por avanzar en este mundo, cosa que probablemente veamos en los próximos años.

Tendencias futuras en blockchain y apuestas eSports

En el futuro seguramente veamos a la blockchain traernos ventajas considerables en las apuestas eSports. Una de ellas sería la llegada de las apuestas peer-to-peer, cosa que ya vemos en ciertas plataformas. Con estas ya no sería necesario tener un corredor centralizado, de manera que apuestas con otra persona sin nadie de por medio.

También podríamos ver la llegada de las apuestas inteligentes, cosa que nos permitiría tener pagos seguros y rápidos. Esto sería especialmente interesante para quienes realizan apuestas de manera constante en esta clase de mercados.

Al mismo tiempo, toda esta variedad de funciones y su utilización llevaría a un combate de competitividad. Así, las cuotas podrían variar, de manera que tengamos una mayor diversidad de opciones en el mercado donde el usuario siempre tendrá una mejor alternativa.

Conclusión

Definitivamente, la llegada de la blockchain traerá experiencias mucho más placenteras y un sistema más competitivo. A su vez, Colombia tiene todo lo necesario para volverse líder en este mundo de las apuestas, siempre y cuando haga los respectivos cambios a nivel de su marco legal.

Así, te aseguramos que con la información extraída de Esportsbets.com junto con los diferentes factores que analizamos, te encontrarás totalmente informado sobre la actualidad de la Blockchain sobre las apuestas eSports en Colombia.

