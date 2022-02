¿Tendrá razón? Un hombre interrumpe al Papa Francisco y le dice: «Dios lo rechaza, padre. Usted no es rey,La Iglesia no es como Dios la quiere».

El tal vez el papa más polémico por sus encubrimientos de curas pendófilos, fue increpado por un ciudadano irlandés que vive en Roma.

Un hombre irlandés interrumpió la audiencia general semanal del papa Francisco, que se llevó a cabo este miércoles en el Vaticano, denunciando a la Iglesia católica y al pontífice, informan medios europeos.

El sujeto se encontraba de pie en el fondo del aula Pablo VI desde donde manifestó su mensaje y gesticuló contra el papa. De inmediato, los policías y el guardia de la sala se acercaron al hombre para detenerlo.

🇻🇦 A shouting man denouncing the Church disrupts an audience by Pope Francis at the Vatican, before being escorted outside by police.

The Pope offered to pray for the man, saying «we must not be deaf to this brother’s needs». pic.twitter.com/mARHWz32Gu

— euronews (@euronews) February 2, 2022