Venezuela Se Viste de Moda YA DISPONIBLE en Youtube ‘Streaming Verano 2021’

• El desfile destaca por encima de los cielos de Caracas. Un show sin precedentes, con acceso gratuito para todo el mundo

( Caracas, mayo 2021).- El evento de moda más prestigioso del país está listo para conectarse con su público en una versión única. Ya puedes disfrutar desde cualquier rincón del mundo, Venezuela Se Viste de Moda titulado ‘Streaming Verano 2021’ con vista al monumento natural más emblemático de la ciudad de Caracas, el cerro El Ávila, se trata de un desfile sin precedentes con la fuerza de un equipo de profesionales de la producción, encabezado por Johannes Argüello y un grupo exclusivo de modelos, aliados y patrocinantes de altísimo nivel.

La pandemia desató un desfile permanente de live streamings. Los hubo de todas clases, desde los que se hicieron en los sofás hasta los que estuvieron ambientados en estadios vacíos con toda la producción normal.

En este caso, Venezuela Se Viste de Moda propone un «desfile virtual» junto a más de 50 top models venezolanos de ambos sexos, un proyecto que nace con el objetivo de ser completamente distinto a todo lo que ya se ha hecho y a beneficio de los niños de nuestro país.

La tarea no fue fácil y se llevó casi 6 meses de producción para asegurarse de dejar satisfechos a quienes accedan por primera vez en este formato al evento, con el fin de brindar minuciosamente una experiencia como la que Venezuela Se Viste de Moda nos tiene acostumbrados en sus 12 ediciones anteriores, con vista al monumento natural más emblemático de la ciudad: El Ávila.

La cita está abierta con la Vitrina de La Moda más importante del país «Venezuela Se Viste de Moda» Verano 2021, por primera vez en formato STREAMING a través del Canal YouTube.com/c/ venezuelasevistedemoda siempre reafirmando el objetivo #ModaConRazonSocial

Te invitamos a disfrutar esta inolvidable velada, junto a más de 50 modelos, influencers y artistas todos unidos, por una sola causa: los niños de Venezuela 🇻🇪, en apoyo la Fundación Jóvenes Oro Venezuela @fundacionjovenesorovenezuela.

Cabe mencionar el respaldo de los siguientes aliados: PepsiCo (@pepsicovzla) , La MONTSERRATINA (lamontserratina), Productos RENATA (productosrenata), Olé Foods ( @olefoodsvzla), Inversiones GOA, Salomé Makeup (@salome.makeupoficial) , Avior Airlines (@aviorair) , SUN Channel (@sunchannel), Production Network (productionnetwork), Westertetronic (@westertetronic), Mdavis (@mdavispf), 212 Design Agencia (@212designagencia), Servicios Hosting (@servicioshosting), Express33 (@express33_), Ron Añejo Ocumare (@ronocumareve), Glam Cam 360 ( @glamcam360 ) , Pyro Crew Venezuela (pyrocrewfx), Pedro La Voz (@pedrolavoz), Mister Universo Venezuela ( misteruniversovenezuelaoficial ), Código MásPlus (codigomasplus) & +Sumando Negocios (@sumandonegocios).

Para disfrutar juntos de esta cita solo debes ingresar al enlace

