Yulimar Rojas con un solo salto clasifica en 1er lugar a la final del salto triple en Tokio 2020.

En una de las disciplinas más dificiles del atletismo, ya que requiere te alta preparación y performance, una sincronización impecable y mucha fuerza en las piernas, la venezolana Yulimar Rojas con un solo intento, logro la marca necesaria para pasar directo a la final por la medalla de Oro del salto triple de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La final se disputará el próximo domingo 1 de agosto a las 7:15 de la mañana, hora venezolana, en el estadio Olímpico de la capital de Japón. Yulimar Rojas logró una distancia de 14.77 metros, saltando 39,8 centímetros por detrás de la plastilina, para quedarse con la clasificación, reseñó Meridiano.

A la venezolana, doble campeona mundial de triple salto, le secundó en la prueba clasificatoria del grupo «A» la española Ana Peleteiro, con maraca de 14.62, sin mas clasificadas. La marca de clasificación era 14,40 metros, de forma que la discípula del cubano Iván Pedroso no tuvo de necesidad de seguir compitiendo.

Yulimar Rojas logró medalla de plata en Río 2016 con una marca de 14.92 metros.

Por su parte, en el grupo «B» clasificaron las atletas Thea LaFond, de Dominica, con marca de 14.60 y la lusitana Patricia Mamona, con salto de 14.54.

En el tercer puesto se ubicó la cubana Liadagmis Povea, con registro de 14.50, y la cuarta clasificada fue la jamaiquina Shanieka Ricketts, con 14.43.

Con un solo intento! Yulimar Rojas clasifica en 1er lugar a la final del salto triple en Tokio 2020, VIDEO was last modified: by

En: Deportes