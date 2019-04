Banesco activó el servicio de consulta de saldo por Mensaje de Texto o SMS

Con este nuevo servicio las personas naturales podrán consultar fácil y rápidamente el saldo de todas las cuentas que tengan activas en el banco, a través de su teléfono celular y sin precisar del servicio de internet.

Banesco Banco Universal, entidad financiera de capital 100% venezolano, activó la opción de la consulta de saldo a través de mensaje de texto, para permitir a todos sus clientes naturales realizar esta operación de una manera más rápida y sencilla.

La persona solo debe enviar un SMS al número 2846, con la palabra “Saldo”, seguido de la letra “V” o “E”, dependiendo de si es venezolano o extranjero, y de su número de cédula de identidad. Es necesario separar con un espacio cada uno de los tres datos que conforman el mensaje de texto. Ejemplo: Saldo V 3045234. En fracciones de segundo recibirá la información de su (s) cuenta (s) en su teléfono celular.

“La opción de consulta de saldo vía SMS, que tiene la gran ventaja de que no precisa de servicio de internet, está enmarcada en el esfuerzo continuo de Banesco por ofrecerle a sus clientes el mayor número de opciones para obtener -de manera rápida y sencilla- su información financiera”, destacó Terlizzi Carpio, vicepresidenta de Productos y Servicios de Banesco.

Para disfrutar de este nuevo servicio, el cliente debe afiliar su número telefónico en la opción “Clave Operaciones Especiales” dentro de BanescOnline.

