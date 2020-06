Miércoles 17Jun: Plataforma del BOD amaneció Caída, Sin puntos de Venta ni pago móvil!

Miércoles 17Jun: Usuarios reportan plataforma del BOD Caída

Al despertarse este miércoles 17 de Junio de 2020, los usuarios de la entidad Bancaria venezolana Banco Occidental de Descuento, mejor conocido cómo BOD no pudieron pagar por puntos de Venta, ni hacer operaciones en la banca electrónica, ni envíos y recepción de pago móvil ya que ni siquiera pudieron acceder la plataforma bancaria.

A esta hora aun se desconocen las causas y la empresa BOD no ha emitido un comunicado oficial al respecto, mientras que los usuarios se enfrentan a no poder acceder a su dinero y la empresa sigue tuiteando cómo si nada y sin responder.

Estos son los servicios caídos:

Acceso a la banca electrónica vía PC de escritorio, nuevo diseño

Acceso a la banca electrónica vía PC de escritorio, viejo diseño

Envío y recepción de pago móvil

Pagos por punto de Venta con tarjeta de debido o crédito de BOD

Muy temprano reportamos las impresiones de los usuarios que llegaban a nuestra redaccción..

Usuarios reportan caída de la plataforma del #BOD, no pasan las tarjetas por ptos de venta, no hay pago móvil ni banca electrónica. #17Jun — NotiActual (@notiactual) June 17, 2020

La respuesta oficial llegó de la entidad bancaria después de las 2pm del 17 de Junio.

Estimado cliente, nuestro servicio web está presentando una falla técnica que afecta el acceso a la banca digital. Nuestros equipos están trabajando para restablecerlo a la brevedad posible. Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas. pic.twitter.com/0pxs5ZsU6x — BOD Banco Universal (@BODoficial) June 17, 2020

