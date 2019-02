CARACAS: Vecinos de La Candelaria trancaron Av. Urdaneta protestando por masivos apagones y extorsión de Corpoelec

El inicio del año 2019 para los habitantes de La Candelaria y de todo el norte de Caracas ha estado marcado por constantes apagones que han dejado sin el servicio eléctrico por espacios de 24 hasta 78 horas, destacando zonas como la Avenida Urdaneta, Parque Carabobo y Bellas artes donde solo ayer sufrieron cortes de luz. Asimismo los vecinos denunciaron extorsión por parte la gerencia de Corpoelec quienes piden pago en dólares para comprar repuestos y realizar trabajos de reparación de transformadores.

Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, relató cómo solo entre el miércoles y el viernes de esta semana zonas como Parque Carabobo y Bellas Artes pasaron más de 24 horas sin energía eléctrica, esto sin incluir los bajones y subidas de voltaje que ponen en riesgo los electrodomésticos. “Los apagones en el centro y norte de Caracas se han convertido en un lugar común, mi misma familia le toco ayer cocinar los teteros de mi sobrina en la parrillera ya que nuestra cocina es eléctrica. A los vecinos se les pudrió la poca comida que tenían al no funcionar las neveras”, dijo.

Rojas calificó de insultante que Corpoelec se encuentre quebrada cuando el Gobierno de facto de Nicolás Maduro maneja millones de dólares, los cuales en vez de ser invertidos en mejores servicios públicos son gastados en afiches y monumentales tarimas. “Acaso el ministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez se robó una millonada del presupuesto de la empresa dejando a Venezuela a oscuras y los trabajadores de esa empresa estatal sin materiales para trabajar”.

El miembro del Frente en Defensa del Norte de Caracas develó que gerentes de Corpoelec continúan con su plan de extorsión a los vecinos de la capital, exigiéndoles pagos en dólares para compra de respuestas para transformadores quemados y luego de la cancelación ellos procedan a reparar las fallas en el sistema eléctricos. #Con nombre y apellido señalado al gerente Maikel Condalez quien en diferentes zonas de Libertador llega exigiendo dólares para reparar las averías. Esto es un atraco a mano armada y nosotros nos negamos a pagar este exabrupto. Ellos tienen el monopolito de las divisas y nosotros como pueblo ganamos salarios de hambres”, indicó.

Destacó que el pueblo de Caracas continuará trancando sus calles como han venido haciendo por tercer día consecutivo en plena Avenida Urdaneta, a pocas cuadras de Miraflores. “Seguiremos con estas acciones hasta que el corrupto de Motta Domínguez restablezca el servicio eléctrico en la capital con la calidad que nos merecemos. Queremos que aparezcan los dólares que se robaron y sean estos invertidos en mejores servicios públicos”.

Corpoelec exige a vecinos pago de respuestos para reparar transformador

Zenaida Díaz, habitante de las Residencias Centro Candoral de la Candelaria, declaró que llevan desde el año pasado padeciendo de problemas con el servicio eléctrico. El 31 de diciembre lo recibieron a oscuras debido a que se dañó un transformador en su zona y pasaron más de 12 días sin electricidad y sin ninguna respuesta de las autoridades de Corpoelec, relató la Sra. Díaz.

Contó la vecina del Candoral que varios de sus vecinos que tienen serias limitaciones motrices se vieron obligados a bajar varios pisos arrastrándose por las escaleras para poder hacer sus diligencias ya que los ascensores no podían operar por la falta de electricidad, y a su vez esto les afectó directamente el suministro de agua ya que sin luz las bombas no surten el líquido a los tanques del edificio, por lo que no pueden preparar sus alimentos o realizar el aseo personal.

Javier Zambrano, vecino de las Residencias Casa Bera, denunció que funcionarios de Corpoelec exigieron a los residentes de los edificios afectados 20 mil dólares para comprar un transformador nuevo, donde cada apartamento y local debía cancelar 175 dólares para cubrir los insumos para las reparaciones necesarias. Zambrano también comentó que en el Casa Bera varios vecinos se vieron obligados a poner una hornilla comunitaria en el estacionamiento para poder preparar los alimentos porque en su mayoría, los residentes poseen cocinas eléctricas en sus apartamentos.

En el medio de la redacción de la presente nota se sufrió otro apagón en el centro de Caracas.

