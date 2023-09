Centro Comercial City Market celebra sus 23 años

Caracas, septiembre 29 de 2023.- En el mes de octubre el Centro Comercial City Market llega a sus 23 años convirtiéndose en el máximo referente de la tecnología en Caracas.

Para esta celebración City Market preparará una agenda llena de sorpresas y concursos para sus visitantes y aliados. Desde el 07 y hasta el 29 de octubre, donde se podrá disfrutar de distintas actividades para toda la familia como: estaciones de experiencias para el grupo familiar, premiaciones, concursos de festividades como: aniversario y Halloween, dinámicas en los canales digitales del mall, entre otros.

También a través de su cuenta en Instagram (@citymarketccs), estarán realizando sorteos de equipos celulares, gracias a sus aliados para amenizar esta gran festividad en el Centro Tecnológico de Caracas.

Durante estos 23 años, City Market se ha convertido en el Centro Comercial de referencia tecnológica en toda Caracas, albergando más de 200 tiendas certificadas y contando con la incorporación de nuevas marcas como: Samsung, Honor, Infinix, Tecno, Digitel, Movistar, como otros tantos.

Son más de 500 mil personas entre niños, jóvenes y adultos que visitan mensualmente el City Market para adquirir nuevas opciones tecnológicas en sus diferentes categorías.

Para este cierre de año la gerencia de City Market se encuentra trabajando en diferentes estrategias y planes para el disfrute de las actividades de entretenimiento durante este aniversario y a su vez, asegurar una mejor experiencia de compra con comodidad y seguridad en sus instalaciones.

Sigue la agenda de actividades en las redes sociales del centro comercial: Twitter e Instagram: @citymarketccs, y en Facebook: City Market Ccs