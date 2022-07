En Venezuela, Movistar aumenta la recarga de saldo mínima a Bs.6

CARACAS, VENEZUELA.- De acuerdo a informaciones recibidas de los usuarios clientes de la operadora de telefonía en Venezuela, la recarga de saldo mínimo para cuentas prepago que representan la gran mayoría de la base de sus clientes ya que en Venezuela las tarjetas de crédito instrumentos con los que se domicilian las cuentas post-pago son casi inexistentes.

Usuarios reportaron la situación cuando ingresaron a sus cuentas y notaron que ya no era 5 bolívares, como estuvo establecido durante los últimos meses, sino que hubo un ligero aumento, así lo reseña el portal Venezuela News.

Incluso algunas instituciones bancarias lo informaron en sus redes sociales.

Algunas instituciones bancarias ya han hecho el anuncio a través de internet:

¿Necesitas recargar tu saldo? En los Puntos de Venta de #Bancamiga puedes hacer recargas de #Movistar. Conoce los montos actualizados.⬇️ Y si eres cliente POS actualiza tu punto para ofrecer el servicio y ganar más.#Recargas #POSBancamiga pic.twitter.com/eoqVydBPKr — Bancamiga (@bancamiga) July 15, 2022