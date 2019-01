EEUU aceptó a Vecchio como nuevo representante diplomático de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este domingo que aceptó a Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Washington, después de que ese miembro de la oposición fuera designado para ese cargo por Juan Guaidó, autoproclamado gobernante interino del país.

“El 25 de enero, Estados Unidos aceptó la designación, hecha por el presidente interino Juan Guaidó, de Carlos Alfredo Vecchio como encargado de negocios del Gobierno de Venezuela en EE UU”, dijo Pompeo en un comunicado.

“El señor Vecchio tendrá autoridad sobre los asuntos diplomáticos en Estados Unidos de parte de Venezuela”, añadió el titular de Exteriores estadounidense.

Vecchio, coordinador político del partido Voluntad Popular (VP), el mismo de Guaidó, lleva más de cuatro años exiliado debido a que en su contra pesaba una orden de detención relacionada con las protestas de 2014 en Venezuela, que derivaron en hechos violentos.

Su confirmación como jefe de la misión diplomática de Guaidó, al que la Casa Blanca reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, apunta a la formación de una embajada paralela en EE UU, después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, rompiera las relaciones diplomáticas con Washington.

Maduro ordenó el regreso a Caracas del personal destacado en los consulados en EE UU, pero el agregado de Defensa venezolano en Washington, el coronel José Luis Silva Silva, anunció su ruptura con el chavismo y su respaldo a Guaidó.

Silva dijo en una entrevista con Efe que él aún se considera “el agregado de Defensa de Venezuela” y que responderá a las órdenes de Guaidó, y Vecchio aseguró después en Twitter que había hablado con el coronel para decirle “que puede continuar en la misión” venezolana en Washington, en su equipo.

Vecchio, uno de los dirigentes más experimentados y representativos de Voluntad Popular, reveló además este sábado en su cuenta de Twitter que se había reunido en Washington con el recién nombrado como enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams.

En esa reunión participaron además los ex alcaldes venezolanos Antonio Ledezma y David Smolansky, el “representante especial” de Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, y el militante de VP Francisco Márquez, según una fotografía publicada por el primero de ellos en Twitter.

También asistió la secretaria de Estado adjunta de EE UU para Latinoamérica, Kimberly Breier, y hablaron sobre la “consolidación del gobierno” de Guaidó, la “urgencia humanitaria, sanciones a responsables de tragedia” y “crear fondos con recursos recuperados (de la) corrupción”, en palabras de Ledezma.

Después de entregar sus cartas credenciales, Vecchio también se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Hale, quien “reafirmó el gran apoyo de EE UU al liderazgo en Venezuela del presidente interino Guaidó”, según indicó Pompeo en su comunicado.

“Estados Unidos trabajará con Vecchio y con el resto del personal diplomático que designe el presidente interino Guaidó”, agregó Pompeo

