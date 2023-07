Los mejores empleos para latinos en Nueva York, USA

Nueva York es una de las ciudades más diversas y dinámicas del mundo, y ofrece muchas oportunidades laborales para los latinos que buscan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, no todos los empleos son iguales, y algunos pueden ofrecer mejores condiciones, beneficios y perspectivas de crecimiento que otros. En este artículo, te presentamos algunos de los mejores empleos para latinos en Nueva York, según el salario, la demanda y la satisfacción laboral.

1. Enfermero/a

Los enfermeros y enfermeras son profesionales de la salud que brindan cuidados a los pacientes en hospitales, clínicas, residencias y otros centros médicos. Su trabajo es esencial para prevenir y tratar enfermedades, así como para promover el bienestar de las personas. Los enfermeros y enfermeras deben tener una licenciatura en enfermería y una licencia estatal para ejercer. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el salario medio anual de los enfermeros y enfermeras en Nueva York fue de $93,830 en 2020, y se espera que la demanda de estos profesionales crezca un 7% entre 2019 y 2029. Además, los enfermeros y enfermeras suelen reportar altos niveles de satisfacción laboral, ya que sienten que su trabajo tiene un impacto positivo en la sociedad.

2. Contador/a

Los contadores y contadoras son profesionales que se encargan de registrar, analizar y reportar las transacciones financieras de una empresa u organización. Su trabajo es fundamental para garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias, la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas. Los contadores y contadoras deben tener una licenciatura en contabilidad o un campo relacionado, y pueden obtener certificaciones adicionales como el CPA (Certified Public Accountant) o el CMA (Certified Management Accountant). Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el salario medio anual de los contadores y contadoras en Nueva York fue de $96,300 en 2020, y se espera que la demanda de estos profesionales crezca un 4% entre 2019 y 2029. Además, los contadores y contadoras suelen disfrutar de una gran variedad de oportunidades laborales en diferentes sectores e industrias.

3. Abogado/a

Los abogados y abogadas son profesionales que se dedican a defender los derechos e intereses de sus clientes en asuntos legales. Su trabajo implica investigar, redactar, negociar y litigar casos ante los tribunales o las autoridades competentes. Los abogados y abogadas deben tener una licenciatura en derecho y aprobar el examen del colegio de abogados del estado donde quieren practicar.

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el salario medio anual de los abogados y abogadas en Nueva York fue de $167,110 en 2020, y se espera que la demanda de estos profesionales crezca un 4% entre 2019 y 2029. Además, los abogados y abogadas suelen tener una alta autonomía y prestigio profesional.

Estos son solo algunos ejemplos de los mejores empleos para latinos en Nueva York, pero hay muchos más que pueden adaptarse a tus habilidades, intereses y objetivos. Lo importante es que te informes bien sobre las opciones disponibles, los requisitos necesarios y las ventajas e inconvenientes de cada uno. Así podrás tomar una decisión acertada sobre tu futuro laboral.

Los mejores empleos para latinos en Nueva York, USA was last modified: by