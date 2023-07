Los mejores empleos para latinos en Rochester, New York

Si eres latino y vives en Rochester, New York, tal vez te interese saber cuáles son los mejores empleos para ti en esta ciudad. Rochester es una ciudad diversa y multicultural, con una gran población de origen hispano. Según el censo de 2020, el 18.5% de los habitantes de Rochester se identifican como latinos o hispanos, lo que representa un aumento del 4.5% desde el 2010.

Rochester ofrece muchas oportunidades laborales para los latinos, tanto en el sector público como en el privado. Algunos de los empleos más demandados y mejor pagados para los latinos en Rochester son:

Enfermero/a: Los enfermeros y enfermeras son profesionales de la salud que brindan cuidados a los pacientes en hospitales, clínicas, centros de salud y otros lugares. Los enfermeros y enfermeras deben tener una licencia estatal para ejercer su profesión, y pueden especializarse en diferentes áreas, como pediatría, geriatría, oncología, etc. Los enfermeros y enfermeras latinos tienen una gran ventaja, ya que pueden comunicarse con los pacientes hispanohablantes y ofrecerles un servicio más personalizado y culturalmente adecuado. Según el sitio web Indeed, el salario promedio de un enfermero o enfermera en Rochester es de $34.65 por hora, lo que equivale a unos $72,080 al año.

Maestro/a: Los maestros y maestras son profesionales de la educación que imparten clases a los estudiantes de diferentes niveles, desde preescolar hasta secundaria. Los maestros y maestras deben tener una licenciatura en educación o en la materia que enseñan, y deben obtener una certificación estatal para trabajar en las escuelas públicas. Los maestros y maestras latinos son muy valorados, ya que pueden enseñar el idioma español a los estudiantes angloparlantes, o ayudar a los estudiantes hispanohablantes a aprender el inglés y adaptarse al sistema educativo estadounidense. Según el sitio web Glassdoor, el salario promedio de un maestro o maestra en Rochester es de $51,518 al año.

Contador/a: Los contadores y contadoras son profesionales de las finanzas que se encargan de llevar los registros contables de las empresas, organizaciones o individuos. Los contadores y contadoras deben tener una licenciatura en contabilidad o en una disciplina relacionada, y pueden obtener una certificación profesional como CPA (Certified Public Accountant) para aumentar sus oportunidades laborales. Los contadores y contadoras latinos tienen una gran demanda, ya que pueden ofrecer sus servicios a los negocios o clientes hispanos que necesitan asesoría fiscal, auditoría, gestión financiera o planificación patrimonial. Según el sitio web ZipRecruiter, el salario promedio de un contador o contadora en Rochester es de $59,193 al año.

Estos son solo algunos ejemplos de los mejores empleos para latinos en Rochester, New York. Por supuesto, hay muchos otros empleos que pueden ser adecuados para ti, dependiendo de tu formación, experiencia e intereses. Lo importante es que busques un empleo que te guste, que te permita desarrollarte profesionalmente y que te ofrezca un buen nivel de vida.

