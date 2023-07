Los mejores empleos para latinos en Buffalo, New York

Si eres latino y estás buscando un buen empleo en Buffalo, New York, te tenemos buenas noticias. Hay muchas compañías que ofrecen oportunidades de trabajo para personas de diferentes orígenes, culturas e idiomas. Estas compañías valoran la diversidad y tienen programas para contratar y apoyar a las minorías raciales, como los latinos.

En este artículo, te presentamos algunas de las mejores compañías con buenos empleos para latinos en Búfalo, New York. Estas compañías tienen vacantes en diferentes áreas y niveles, desde ventas y servicio al cliente hasta tecnología e ingeniería. Además, ofrecen excelentes beneficios para sus empleados, como seguro médico, vacaciones pagadas, descuentos y más.

Estas son algunas de las compañías que debes considerar si quieres trabajar en Búfalo, New York:

1. T-Mobile

T-Mobile es una de las empresas de telecomunicaciones más reconocidas en Estados Unidos. Al trabajar para esta compañía, gozarás de un paquete de excelentes beneficios para empleados y una buena compensación en la mayoría de sus cargos.

Aparte de estar contentos con los beneficios que reciben, sus empleados reportan que están a gusto al trabajar para T-Mobile porque es una de las compañías que más contratan a latinos en Estados Unidos (y a otras minorías) y ofrecen varias oportunidades para ascender en la empresa.

Además, T-Mobile se destaca por cubrir los gastos de la universidad de sus empleados (en inglés: tuition reimbursement).

T-Mobile está contratando personal para diversos empleos. Aunque muchas de las vacantes requieren un título universitario (como los de técnico en redes, desarrollador web, director y más), tienen bastantes empleos con pocos requisitos en el área de ventas (retail sales), servicio al cliente (customer service) y hasta manager de tienda (store manager).

Para ver todos los trabajos disponibles, puedes visitar su página web y escribir “Buffalo, NY” en la barra de búsqueda.

2. Microsoft

Microsoft es una de las empresas informáticas más reconocidas en todo el planeta. Al trabajar para esta compañía, gozarás de uno de los mejores paquetes de beneficios para empleados de toda nuestra lista.

Microsoft ofrece a todos sus empleados excelentes beneficios, algunos son: seguro médico completamente pago (no hay deducciones en tu cheque), 15 días de vacaciones pagadas, 10 días de enfermedad, 10 días feriados y 2 días personales, contribuciones a tu cuenta de jubilación (en inglés, 401k matching), descuento en la compra de acciones Microsoft, membresía de gimnasio gratis y más.

Microsoft también es una compañía que celebra la diversidad y tiene programas para contratar y apoyar a las minorías raciales, como los latinos. De hecho, tiene una red interna llamada HOLA (Hispanic Organization of Leadership and Achievement) que busca promover el desarrollo profesional y personal de los empleados latinos.

Microsoft tiene varios trabajos disponibles en Búfalo, New York, especialmente en el área de tecnología e ingeniería. Algunos ejemplos son: ingeniero de software, consultor técnico, arquitecto de soluciones y más.

Para ver todos los trabajos disponibles, puedes visitar su página web y escribir “Buffalo, NY” en la barra de búsqueda.

3. Jobaline

Jobaline es una plataforma online que te ayuda a encontrar trabajos por hora o temporales en Búfalo, New York. Es ideal para las personas que buscan un ingreso extra o que quieren trabajar en diferentes sectores.

Jobaline tiene una gran variedad de trabajos disponibles en Búfalo, New York, como: cajero, mesero, repartidor, limpiador, cocinero y más. Además, tiene una opción para buscar trabajos bilingües o que requieren hablar español.

Para usar Jobaline, solo tienes que ingresar a su página web y escribir “Buffalo, NY” en la barra de búsqueda. Luego puedes filtrar los resultados por tipo de trabajo, salario o ubicación. También puedes crear un perfil gratis y recibir alertas cuando haya nuevos trabajos disponibles.

Estas son solo algunas de las mejores compañías con buenos empleos para latinos en Búfalo, New York. Hay muchas más opciones que puedes explorar en internet o en tu comunidad. Lo importante es que no te desanimes y que sigas buscando hasta encontrar el trabajo que se adapte a tus necesidades y habilidades.

Esperamos que este artículo te haya sido útil y que te ayude a conseguir el empleo que deseas. ¡Mucha suerte!

