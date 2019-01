EEUU advierte de represalias a quienes compren oro o crudo de Venezuela

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, advirtió este miércoles de que EE UU está preparado para actuar contra aquellos que hagan negocios relacionados con el oro o el petróleo de Venezuela, dos días después de imponer sanciones a la petrolera estatal Pdvsa.

“Mi consejo a los banqueros, brókeres, operadores (bursátiles), intermediarios y otras empresas: no negocien en oro, petróleo u otras materias primas venezolanas que la mafia de (Nicolás) Maduro está robando al pueblo venezolano. Estamos preparados para seguir tomando medidas”, escribió Bolton en su cuenta oficial de Twitter.

La advertencia de Bolton llega después de que el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Manuel Quevedo, anunciara que la petrolera estatal modificará sus operaciones y evalúa declarar “fuerza mayor” ante las sanciones impuestas en su contra por Estados Unidos.

