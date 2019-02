EEUU: Se disparan los casos de cáncer asociados a la obesidad mórbida

Los casos de cáncer relacionados con la obesidad entre los adultos jóvenes de Estados Unidos registraron una fuerte alza entre 1995 y 2015, lo que hace temer que se revierta la caída global de la mortalidad debido a esta enfermedad, según los investigadores.

Un estudio que cubre dos tercios de la población estadounidense señala que la mitad de los 12 cánceres asociados a la obesidad -colorrectal, útero, vesícula biliar, riñones, páncreas y mieloma múltiple-, aumentaron en ese periodo entre los menores de 50 años.

En los grupos más jóvenes, estas enfermedades ganaron todavía más terreno, según el informe publicado este lunes en la revista médica The Lancet.

“La obesidad está a punto de superar al tabaco como la causa principal de mortalidad por cáncer evitable”, se alarma la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, reaccionando a este artículo.

“Este informe debe servir de señal de alarma a todos los estadounidenses”, agregó.

En los últimos 40 años, la obesidad en Estados Unidos se duplicó ampliamente. Aumentó además fuertemente en otros países ricos, y más recientemente en los países en desarrollo. Actualmente, unos 2.000 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso o son obesas.

En conjunto, el número de personas que sucumbió a un cáncer en Estados Unidos disminuyó. Entre 1980 y 2014, hubo 20 millones de muertos, pero a la vez la tasa de mortalidad bajó un 20%, debido en parte a la disminución del número de fumadores.

“Pero, en el futuro, la obesidad podría revertir estos progresos”, advierte el doctor Ahmedin Jemal, de la Sociedad Estadounidense de Cáncer, y coautor del estudio.

Los autores “creen que estos resultados se deben en parte a la epidemia de obesidad, una hipótesis a la vez provocadora y plausible”, escribieron en The Lancet Catherine Marinac, del Instituto sobre el Cáncer Dana-Farber, y Brenda Birmann, de la Universidad de Harvard.

Sin embargo, se desconoce la razón por la que los otros seis tipos de cáncer asociados a la obesidad no registraron un aumento similar. Por ejemplo, uno de ellos, el cáncer de seno, se mantiene estable entre las jóvenes generaciones.

En cambio, la incidencia del cáncer de páncreas aumentó alrededor del 1% anual entre los adultos de entre 45 y 49 años. Entre 30 y 34 años, el avance fue superior al 2% y entre 25 y 29 años, se disparó al 4,4%.

Comparando las franjas de edad entre 25 y 80 años, el alza anual también fue la más elevada entre los 25 y 29 años para otros cuatro tipos de cáncer ligados a la obesidad: riñón (6,23%), vesícula biliar (3,71%), útero(3,35%) y colón (2,41%).

Alrededor de uno cada 12 casos de cáncer en Estados Unidos está causado por un exceso de peso, según el doctor Jemal.

