Esto fue lo que dijo Marco Rubio sobre el banquete de Maduro en Turquía

EEUU.- Luego que le diera la vuelta al mundo un video donde se aprecia al presidente venezolano y su esposa, degustando un banquete en un restaurant turco muy fasmoso y que llovieran la críticas al respecto del acto de gula representado a través de las redes sociales vía los perfiles del propio dueño del restaurant.

El senador Marco Rubio del partido republicano norteamericano, se pronunció sobre la visita del presidente Nicolás Maduro en un famoso restaurante en Turquía.

“Él es en realidad el dictador con sobrepeso de una nación donde 30% de la gente come solo una vez al día y los bebés sufren de desnutrición”, publicó Rubio en su cuenta de Twitter.

El senador criticó que, mientras el chef turco conocido como SaltBae, recibió al mandatario nacional con comida otras personas están ayudando a alimentar a niños que mueren de hambre en Venezuela.

I don’t know who this weirdo #Saltbae is, but the guy he is so proud to host is not the President of #Venezuela. He is actually the overweight dictator of a nation where 30% of the people eat only once a day & infants are suffering from malnutrition. https://t.co/sSNPK9cAAx

