Estos son los insólitos precios NO Acordados de la Cerveza en Venezuela

VENEZUELA.- Tristes tiempos pasan los venezolanos que ya ni para distraerse tomando una cerveza y viendo los deportes le alcanza su sueldo, pues, los últimos precios conocidos de este rubro son de locura.

Recientemente el gobierno de Venezuela ajusto el salario mínimo a 1800 Bs “Soberanos”, lo que equivale en su arranque a $30 dólares americanos al cambio oficial.

Pero tras la entrada del nuevo cono monetario, así como el incremento del salario mínimo en Venezuela hubo un incremento en todos los productos, incluyendo las bebidas alcohólicas.

Una imagen publicada por el fotoreportero Cristhopher Borrero, a través de su cuenta en la red social Twitter, el costo de la caja de cerveza.

La caja de las botellas retornables cuesta entre Bs.S 780 y Bs.S 890, de acuerdo a la marca del producto. No obstante, la presentación en lata vale Bs.S 1.450.

Por su parte, la caja de las botellas no retornables está en 1.600 bolívares soberanos. Cabe destacar que el nuevo salario mínimo, sin bono de alimentación, es de Bs.S 1.800.

#ECONOMIA | Caja de cerveza (no retornable) cuesta Bs S. 1600, a penas 200 soberanos menos que el sueldo mínimo. pic.twitter.com/AUgLlKuWXc — Cristhopher Borrero (@CristhopherBB) 8 de septiembre de 2018

