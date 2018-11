Falleció a los 57 años Stephen Hillenburg creador de Bob Esponja

LOS ANGELES, CALIFORNIA.- Stephen Hillenburg, el creador de la popular serie de dibujos animados ‘Bob Esponja’, ha fallecido este martes a los 57 años tras una lucha con la esclerosis lateral amiotrófica. El año pasado, Hillenburg reveló haber sido diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa.

La muerte ha sido confirmada por Nickelodeon, el canal original de la serie. “Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de ‘Bob Esponja'”, escribió la cadena en su cuenta de Twitter.

Además, en un comunicado, citado por Deadline Hollywood, Nickelodeon destacó que Hillenburg “fue un amigo muy querido y socio creativo desde hacía mucho tiempo para todos en el canal”. “Steve impregnó a ‘Bob Esponja’ con un sentido único del humor y la inocencia que ha traído alegría a generaciones de niños y familias en todo el mundo”, agregó.

Según NBC News, Hillenburg fue profesor de biología marina, lo que en combinación con su talento artístico y su pasión por el mar, lo llevó a crear la serie popular en todo el mundo.

La noticia del fallecimiento de Hillenburg tuvo gran repercusión en la Red. Muchos internautas no tardaron en expresar su tristeza por este hecho y recordaron que les gustaba mucho ver ‘Bob Esponja’ cuando eran niños.

