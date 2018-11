La sonda InSight de la NASA envió las primeras imágenes de la superficie de Marte

CALIFORNIA, EEUU.- Desde la cuenta twitter, de la Nasa, se pudieron conocer las primeras imágenes de alta resolución que ha enviado La sonda espacial InSight, la misma aterrizó con éxito en la superficie de Marte este lunes y ha enviado las primeras imágenes de la superficie del planeta rojo luego de haber realizado un viaje de 458 millones de kilómetros en el espacio, informa la NASA.

En la primera foto publicada por la agencia estadounidense se puede apreciar partículas de polvo y la superficie marciana.

Our Mars Odyssey orbiter phoned home, relaying news from @NASAInSight indicating its solar panels are open & collecting sunlight on the Martian surface. Also in the dispatch: this snapshot from the lander's arm showing the instruments in their new home: https://t.co/WygR5X2Px4 pic.twitter.com/UwzBsu8BNe

— NASA (@NASA) 27 de noviembre de 2018