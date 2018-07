López Obrador es el virtual ganador de la presidencia de México y así lo reconocen sus contendores

Contando con el reconocimiento anticipado de su victoria por parte de sus contrincantes, en su tercer intento por ocupar la silla presidencial azteca, el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador es el virtual presidente electo de México.

José Antonio Meade, candidato por una coalición encabezada por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció el triunfo de López Obrador en la elección presidencial de este domingo; otro tanto hizo Ricardo Anaya (PAN), quien expresó que “la ciudadanía quería un cambio y optó por la opción que AMLO representa”, esto aún cuando el organismo electoral no se ha pronunciado con resultados definitivos.

El candidato de una coalición encabezada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), obtuvo más de 40% de los votos este domingo, según tres encuestas a boca de urnas, con lo que se convertirá así en el primer presidente de izquierda en la historia de México.

López Obrador, mejor conocido como AMLO, busca desmarcarse de la clase política que ha gobernado México en casi un siglo y se presenta como un adalid contra la corrupción. Como prueba, insiste en que será un presidente austero: no usará el avión reservado a presidentes y planea convertir la famosa residencia presidencial en un centro cultural. “Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el Presidente de la República”, ha dicho..

Su propuesta, que logró calar entre los mexicanos, aborda tres prioridades: la guerra contra el narco, la guerra contra la corrupción y la guerra contra el proyecto neoliberal que considera ha sido muy dañino para México.

Los mexicanos esperan mayor definición de cuáles serán las propuestas concretas para gobernar la segunda economía latinoamericana durante la era de Donald Trump.

Algunos de sus anuncios de dar un “giro radical” en México han disparado las alarmas. Su proyecto para la nación 2018-2024 incluye reducir los salarios de funcionarios públicos en un 50%, asegura que no aumentará impuestos ni la deuda pública y prometió el fin de la reforma energética.

