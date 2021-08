¿Sistemático? Policías mexicanos son grabados mientras torturan,violan y asesinan a un joven

Un video liberado vía redes sociales mostró cómo de forma sistemática Policías mexicanos torturan, violan y asesinan a un joven inocente, mientras estaba esposado.

El presidente mexicano señaló que su gobierno intervendrá en este caso y abogó porque «se vaya al fondo y se castigue a los responsables»., algo que muy pocos creen ya que en anteriores situaciones se ha dado de la vista gorda y olvidado casos emblemáticos cómo el de ayotzinapa y más recientemente el descubrimiento de «Cocinas» cómo les dicen en México a los sitios donde los carteles de la droga desaparecen miles de personas cada año literalmente disolviéndolas en ácido y cocinando los restos.

Grabados en el acto de violencia

El video de una cámara de seguridad que muestra cómo un grupo de policías municipales de la ciudad de Mérida, en Yucatán (México), sometieron y dejaron inconsciente a José Eduardo Ravelo, el joven que murió luego de ser violado y torturado presuntamente por agentes según una denuncia que hizo él mismo antes de fallecer.

En el material audiovisual, que se viralizó en las redes sociales, se aprecia el momento en el que José Eduardo, de 23 años y detenido el pasado 21 de julio, se encuentra acostado en la parte de atrás de una camioneta tipo pickup y es arrastrado sobre la plataforma por varios uniformados.

Luego, estos lo bajan del vehículo, lo toman por el cuello, dan unos pasos con él, forcejean y lo tiran al suelo. Minutos más tarde, uno de los policías pone su rodilla sobre el joven, repite la acción en varias oportunidades y, tras ello, Ravelo pierde el conocimiento.

Cámara captó el momento en que los Policías de Mérida, Yucatán, agreden físicamente a José Eduardo Ravelo y lo dejan inconsciente tras el ataque. pic.twitter.com/WaNd0D6hXC — Ana Luisa (@HNoticiasMX) August 15, 2021

Más adelante, se ve cómo el joven es arrastrado a una de las celdas y, aunque había llegado con pantalones —como se puede apreciar cuando es bajado de la camioneta—, en este momento ya iba con una prenda que apenas le llega a la rodilla, además de no llevar zapatos.

Desde otra cámara fue captado el momento en el que es arrastrado a la celda por dos agentes, uno le toma las piernas y otro los brazos. Ahí, según se puede ver en el video, el joven sigue inconsciente o sumamente débil.

Cámara captó el momento en que los Policías de Mérida, Yucatán, agreden físicamente a José Eduardo Ravelo y lo dejan inconsciente tras el ataque. pic.twitter.com/WaNd0D6hXC — Ana Luisa (@HNoticiasMX) August 15, 2021

Los videos fueron publicados horas después de que el viernes por la noche un juez de control determinase que los policías que habían sido detenidos como presuntos responsables de la violación y tortura que llevaron a la muerte a José Eduardo, no serían vinculados a proceso, debido a que, según el magistrado, «no se encontraron elementos».

De la detención a la muerte del joven

El caso se remonta al 21 de julio, cuando José Eduardo fue detenido por agentes policiales en el Centro Histórico de Mérida, mientras se dirigía a una entrevista de trabajo, según contó su progenitora, que dijo que el joven fue aprehendido «por parecer sospechoso».

Al siguiente día de la detención, José Eduardo llamó a su madre y le contó lo sucedido. Le indicó —según relata— que los agentes policiales «lo esposaron, lo subieron a la patrulla, le bajaron los pantalones y uno de los agentes lo violó, seguido de los otros, que lo golpearon. Así estuvieron dando vueltas»; el hecho se habría repetido más tarde.

El 24 de julio su madre, que vive en Veracruz —de donde el joven se había ido hacía cuatro meses en busca de mejores oportunidades—, a unas 14 horas por tierra de Mérida, llegó a la ciudad y lo llevó al hospital, donde, señaló, el médico que lo atendió no creyó la versión del abuso. Después, fueron a la Fiscalía, donde presentaron la denuncia, que fue firmada por José Eduardo, y el médico certificó la agresión sexual y lo trasladaron al hospital.

El 3 de agosto, José Eduardo murió en el Hospital General Agustín O’Horán. Presentó una perforación en un pulmón, así como daños en los riñones y en el cerebro, y polifracturas y heridas en la cara y manos.

Aunque cuatro agentes municipales habían sido detenidos por el caso, acusados de tortura, violación y asesinato, fueron liberados la noche del viernes, cuando un juez dictó auto de no vinculación a proceso por los delitos mencionados.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán informó, a través de un comunicado, que apelará la decisión, «por lo que el proceso sigue abierto y esta dependencia proseguirá con la indagatoria hasta el total esclarecimiento de los hechos».

La institución señaló que aportó los datos y elementos de prueba necesarios para vincular a proceso a los cuatro imputados, por lo que continuará con la investigación del caso.

Con información de RT

¿Sistemático? Policías mexicanos son grabados mientras torturan,violan y asesinan a un joven was last modified: by

En: Noticias Internacionales