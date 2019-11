Cómo preparar el famoso Guacamole Mexicano muy usado en nuestra comida venezolana, se puede combinar con muchas comidas, acompaña tus tostadas con este aderezo con mucha textura, sabor y color.

Este aderezo contiene mucha vitamina E y grasas vegetales para el cutis y el cabello.

• 2 aguacates medianos

• Un diente de ajo grande

• El jugo de 5 o 7 limones (según el gusto)

• 2 cucharadas de salsa de soya

• Media cucharadita de comino molido

• Una cucharadita de sésamo (opcional)

• Unas ramitas de cilantro, lavado, desinfectado y muy finamente picado (opcional)

• Un cuarto de cebolla finamente picada

• Un chorrito de agua pura

• Una taza de aceite de oliva prensado en frío

• Sal de mar al gusto

Preparación del Guacamole:

Pon en un molde los dos aguacates pelados (deja un hueso en el molde). Con un tenedor revuelve y apachurra bien los aguacates. Agrega la cebolla picada, el limón, la salsa de soya, el comino, un chorrito de agua, la sal y revuelve bien. Licúa el aceite de oliva con el diente de ajo e incorpora a la mezcla. Una vez que este todo bien revuelto vacía en un molde aparte (deja un hueso de aguacate dentro para que lel aderezo no se ponga color café) y decora con el cilantro encima y el sésamo. Este aderezo es ideal cuando tienes una fiesta para acompañar pequeños bocadillos, panes, pizza, sándwich, patatas, etc.

En : Gastronomía