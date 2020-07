Las quesadillas en la zona del Valle de México son una de las comidas callejeras más populares y se elaboran a base de masa o pasta cruda de harina de maíz, modelando primero la tortilla y agregando el ingrediente al queso que puede ser papa, hongos, huitlacoche,chorizo, chile jalapeño en rajas, quelites, chicharrón, sesos de res, picadillo hecho a base de carne molida de res o cerdo, tinga, etc).

En los estados del norte de México existe una variante que se elabora con tortillas de maíz extendida y tostada a las brasas, sin doblar, sobre la cual se le coloca el queso y los demás ingredientes. Esta variante adquiere diferentes nombres dependiendo del estado llamándoseles vampiros, piratas o chorreadas.

La quesadilla en los Estados Unidos se hace de varias maneras. Una de ellas es con tortilla de harina grande que se rellena con quesos tipo Cheddar o Monterey Jack fundidos, tiras de pollo, guacamole, frijoles y salsa pico de gallo.

Puedes venezolanizar tu quesadilla con los ingredientes que desees. Aquí te damos un ejemplo sencillo que podrás hacer cuando quieras con pocos ingredientes.

Ingredientes (6 personas)

12 tortillas.

4 Cdas. de queso fundido.

300 g de queso blanco rebanado.

Aguacate picado.

Cilantro fresco.

Preparación

Poner queso fundido sobre cada una de las seis tortillas. Luego, colocarles encima dos rebanadas de queso blanco rebanado. Se cubre cada una con otra tortilla. Se cocinan a la plancha por cada lado. Se sirven con rebanadas de aguacate y cilantro picado. Puedes ponerle unas gotas de picante. Nota

Las quesadillas sincronizadas se rellenan con jamón, queso y suero de leche. Se les puede colocar chorizo, queso amarillo y tomate en rebanadas. También se rellenan con guiso de pollo y queso.