Los Patriots ganan su sexto campeonato de la NFL

Pases incompletos repetidos de ambos equipos, una intercepción a la leyenda viviente Tom Brady, mucha defensa, un intento de gol de campo fallido y nada de touchdowns… hasta los últimos siete minutos.

Ese fue el inesperado menú que sirvieron sobre la mesa los protagonistas del Super Bowl LIII en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta a los 70,081 asistentes, y los Patriots de New England conquistaron su segundo campeonato de la NFL en tres años y el sexto de su historia al derrotar 13-3 a los Rams de Los Ángeles.

Los Patriots, jugando en su tercer Super Bowl consecutivo tras perder el pasado año ante los Eagles de Filadelfia, igualaron en la primera posición en total de trofeos de campeones con los Steelers de Pittsburgh, al tiempo que Brady hizo historia como el quarterback de mayor edad (41 años) en comenzar un partido de Super Bowl. Brady, además, suma seis anillos como mariscal de campo de la franquicia.

El entrenador de los Patriots, Bill Belichick, hizo historia también al convertirse en el técnico de mayor edad en ganar un Super Bowl. Belichick ya tenía escrito su nombre en los libros de récords de la NFL al ser el único entrenador que tenía cinco campeonatos. La noche del domingo sumó otro a su gloriosa carrera.

Stephen Gostkowski realizó un gol de campo de 42 yardas a los 10:29 del segundo cuarto para darle los primeros tres puntos a los Patriots, luego de fallar él mismo una patada de 46 yardas restando 5:35 minutos del primer periodo, y Nueva Inglaterra se fue al descanso del intermedio en una mínima ventaja de3-0.

Greg Zuerlein lo imitó por los Rams restando 2:11 del tercer periodo para igualar las hostilidades y el partido continuó con el mismo patrón, con pocos adelantos sobre el terreno hasta que la ofensiva de los Patriots encontró la brecha indicada en el momento indicado.

Brady realizó un pase de 29 yardas que encontró a Rob Gronkowski colocándolo a dos yardas de la zona de anotación, y Sony Michel penetró la barrera de los Rams para el primer y único touchdown de la noche restando 7:00 minutos de juego. Gostkowski añadió una patada y los Patriots despegaron 10-3.

Los Ángeles amenazó inmediatamente hasta que Jared Goff hizo un peligroso pase a Brandin Cooks, pero Stephon Gilmore lo interceptó en la yarda cuatro de Nueva Inglaterra, y Gostkowski se apuntó otra patada para gol de campo restando apenas 1:12 de juego para sellar la victoria.

