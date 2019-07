MARACAIBO: Explotó la S/E Miranda de la Circunvalación 1 dejando gran parte de la ciudad a oscuras

MARACAIBO.- Usuarios en Twitter reportaron la tarde de este lunes 01 de julio en horas de la tarde la explosión de la subestación eléctrica Miranda, ubicada en la Circunvalación 1 de Maracaibo.

«Explosión en subestación de #Maracaibo luego de que comenzara a llover levemente en la ciudad. 07:00 pm y se ve aun encendida en llamas», reportó un usuario en la red social.

Hasta el momento Corpoelec no se ha pronunciado al respecto sobre una posible causa que haya ocasionado la explosión, pero se presume que fue debido a la lluvia.

La última vez que se presentó una explosión similar en dicha subestación fue en julio de 2017





