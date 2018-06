México: matan a otro candidato y roban miles de boletas

La ola de violencia parece no tener fin en México. Este lunes se sumaron nuevos hechos en dos estados del sur del país: un candidato a diputado fue asesinado a balazos cuando se dirigía a un acto en Oaxaca, mientras que más de 11.000 boletas electorales fueron robadas durante un asalto armado en Tabasco.

La víctima fatal resultó ser Emigdio López Avendaño (50), de la comunidad indígena de Piedra Ceniza, que contendía como diputado local por el distrito que abarca las zonas de Ejutla de Crespo y Sola de Vega. Se había desempeñado como secretario de Desarrollo Agropecuario de Oaxaca.

“Uno de los cinco muertos es el candidato a diputado local Emigdio López Avendaño. La camioneta en que viajaban fue atacada a balazos sobre la carretera que va de Ejutla de Crespo a San Vicente Coatlán”, indicó el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, José Antonio Iglesias.

Los cinco fallecidos, entre ellos una mujer, y otras dos personas que resultaron heridas en el ataque eran partidarios del Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, puntero en numerosas encuestas, detalló por su parte la fiscalía de Oaxaca.

Según reportes policiales, “un grupo de hombres armados emboscaron al candidato y a sus acompañantes cuando llegaban al pueblo a realizar un mitin”.

