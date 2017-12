Ros-Lehtinen: Liberación de presos políticos es otra farsa del régimen de Maduro

Ileana Ros-Lehtinen, miembro de la Cámara de Representares de los Estados Unidos, considera que la liberación de presos políticos en Venezuela es otra farsa del régimen de Nicolás Maduro.

La congresista republicana manifestó que nunca cometieron un crimen, y nunca debieron estar encarcelados.

Ros-Lehtinen afirmó en la red social Twitter, que deben ser encarcelados el presidente venezolano y sus secuaces.

