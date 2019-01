TSJ dicta medida de prohibición de salida del país a Juan Gauidó, VIDEO

CARACAS.- En una notificación realizada el presidente del tribunal supremo venezolano, se pudo conocer que las solicitudes realizadas por el fiscal nombrado por la ANC , Tarek Willian Saab, fueron admitidas por el ente judicial

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia acordaron este martes iniciar una investigación contra Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

El TSJ además acordó la prohibición de salir del país hasta que no culmine la investigación, prohibición de enajenar y grabar bienes de su propiedad y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

“Se acordó dar inicio a una investigación preliminar contra el ciudadano Juan Guaidó, y requirió con el propósito de resguardar la integridad del país la imposición de medidas cautelares innominadas”, dijo Maikel Moreno, presidente del TSJ.

Durante la rueda de prensa en el máximo tribunal retiraron al personal periodístico de los medios digitales TV Venezuela y Vivo Play, aún se desconocen los motivos.

