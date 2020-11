Fuentes afirman que Guaidó busca una «casa presidencial» para autoexiliarse en Miami. De acuerdo a varias fuentes consultadas, el autoproclamado líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, aunque de acuerdo con los últimos sondeos de Meganálisis una encuestadora local el diputado Guaidó no está representando a la mayoría de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Así también lo refirió el periodista y abogado Angel Monagas en su programa de radio: «actualmente están buscando un Broker de propiedades para buscarle a Guaidó una casa presidencial en el Doral de Miami».

El mismo ostenta una figura de presidencia interina que si bien está contemplada en la constitución del país sudamericano, la misma solo se aplica en circunstancias especiales, y de acuerdo al artículo de dicha constitución solo sería por 30 días mientras se convocan nuevas elecciones, pero el susodicho ha afirmado que será presidente interino hasta que el lo desee, así se le ha visto declarar en diferentes oportunidades, mientras que lleva alrededor de dos años en su «Interinato»

¿Pero si Guaidó es apoyado por 60 países puede seguir siendo presidente?

Si extrapolamos la situación a alguno de esos países que lo apoyan, ¿Usted puede creer que Estados Unidos puede mantener dos presidentes al mismo tiempo? o España? o Francia?

Esto es una aberración jurídica, en ninguna parte del mundo puede haber dos presidentes al mismo tiempo.

Adicionalmente a ello, los 60 países mencionados salvo EEUU mantienen relaciones comerciales y administrativas con el gobierno de Nicolás Maduro.

¿Qué ha aportado Guaidó a Venezuela en dos años de «Interinato»?

La respuesta es simple pero contundente: NADA, pero si se han recrudecido las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, y desde que el auto proclamado apareció las sanciones dejaron de aplicarse a individuos, la cual era el argumento para no perjudicar al pueblo venezolano y pasaron a aplicarlas a Instituciones y Entes públicos, cómo el Banco Central de Venezuela y PDVSA, lo que significa que desconectaron al sistema financiero venezolano del resto del mundo, ahora lo peor es que la estatal petrolera PDVSA desgastada por la mala gestión se le prohíbe exportar petróleo e importar gasolina y diesel, lo que ha significado un duro golpe para la población que pasa semanas en una cola para obtener un poco de gasolina.

Esto ha afectado desde enfermos renales y pacientes con cáncer, hasta parturientas que hasta han muerto por no poder acceder a un centro de salud debido a la falta de gasolina, hasta la micro y macro economía venezolana que ya estaba afectada por las dos décadas de mala gestión, provocando que Venezuela se convierta en un Ghetto peor que el de Varsovia.

Defenestración Política.

Luego del resultado electoral en Estados Unidos, donde según las proyecciones ha salido electo Joe Biden, el auto proclamado interino, no dudó en defenestrar a Donald Trump, quién en su gestión ha movido cielo y tierra pidiendo favores a sus aliados para que apoyen al pusilánime de Guaidó en su intento de hacerse con el poder en Venezuela, el mismo apareción con un mensaje en las red social Twitter felicitando a Biden sin ni siquiera el total de estados haber dado el ganador definitivo, aun cuando escribimos este contenidos no se ha realizando una proclamación, y Trump ha lanzado varias demandas en los estados reñidos.

Algunos presidentes cómo el de Brasil y el de México han sido prudentes en esperar el resultado antes de emitir opinión.

Felicitamos @JoeBiden, @KamalaHarris y al pueblo estadounidense. Juntos trabajaremos por asegurar el restablecimiento de la democracia, la libertad y los derechos humanos del pueblo de #Venezuela. pic.twitter.com/EpXmcxTcVT — Juan Guaidó (@jguaido) November 7, 2020

En : Política