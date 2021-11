Cómo una piñata! Ex-Diputados opositores rechazan propuesta de Guaidó de reestructurar Monómeros

Cómo una piñata de dólares para politiqueros de oficio.. así ha terminado la filial de PEQUIVEN en Colombia. Los politiqueros opositores al régimen de Nicolas Maduro, se enfrentan para quedarse con el «botín», del cuál nadie quiere dar razones, ni explicaciones ni rendir cuentas de porque esta empresa muy exitosa está casi en la quiebra luego que el gobierno virtual de Guaidó la tomó bajo su control.

La Propuesta de reestructuración.

La propuesta rechazada obtuvo 10 votos en contra, 5 a favor y 3 abstenciones en la reunión semanal de los opositores, bajo la figura de la comisión delegada, una instancia que agrupa a menos del 10 % de los ex-diputados y cuya validez venció hace 10 meses, cuando se instaló una nueva asamblea nacional para la cuál estos ex-diputados no quisieron medirse e intentar ser reelectos.

La mayoría de los que se expresaron en contra son ex-parlamentarios miembros de los partidos opositores Acción Democrática y Primero Justicia, quienes ya habían renunciado a formar parte de «los espacios que atienden» la gestión de activos en el exterior al no acoger Guaidó sus propuestas.

La votación se hizo de manera nominal y a través de la plataforma Zoom, lo que provocó tensión entre los ex-diputados Delsa Solórzano y Juan Pablo Guanipa, pues este le reclamó que estaba interfiriendo en el proceso al interrumpir en, al menos tres ocasiones, señalando problemas de audio de algunos ex-diputados a los que no se les escuchaba su decisión.

¿Qué es Monomeros?

Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es una empresa petroquímica filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Está ubicada próximo a la desembocadura del Río Grande de la Magdalena, en Barranquilla, Colombia, productora de variados productos como fertilizantes, fosfatos para alimentos balanceados para ganado, de caprolactama materia prima para la fabricación de nylon y otros productos industriales.

Cómo una piñata! Ex-Diputados opositores rechazan propuesta de Guaidó de reestructurar Monómeros was last modified: by

En: Noticias Internacionales