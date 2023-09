20 curiosidades de la Ciudad de Maracaibo

Maracaibo es una de las ciudades más importantes de Venezuela, no solo por su riqueza petrolera, sino también por su historia, cultura y belleza. ¿Sabías que Maracaibo tiene más de 20 curiosidades que la hacen única y especial? Aquí te las contamos:

1. Maracaibo es la segunda ciudad más poblada de Venezuela, después de Caracas, con más de 2 millones de habitantes.

2. Maracaibo fue fundada el 8 de septiembre de 1529 por el alemán Ambrosio Alfinger, quien la llamó Nueva Núremberg, en honor a su ciudad natal.

3. Maracaibo es conocida como «La Tierra del Sol Amada» por su clima cálido y soleado durante todo el año, con una temperatura promedio de 28°C.

4. Maracaibo es la cuna del género musical zuliano, el cual se caracteriza por el uso del cuatro, la maraca, el furro y la tambora. Algunos de los exponentes más famosos son Ricardo Aguirre, Astolfo Romero y Neguito Borjas.

5. Maracaibo tiene el puente sobre agua más largo de América Latina y el quinto del mundo: el Puente General Rafael Urdaneta, que une a la ciudad con el resto del país a través del Lago de Maracaibo.

6. Maracaibo es sede de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde se venera a la patrona del Zulia, conocida como La Chinita. Cada 18 de noviembre se celebra su fiesta con una gran procesión y una feria popular.

7. Maracaibo es famosa por su gastronomía típica, que incluye platos como el patacón, el pastelito, la mandoca, el chivo en coco, el pescado frito y el dulce de lechosa.

8. Maracaibo es la ciudad natal de varios personajes ilustres de la historia y la cultura venezolana, como el libertador Rafael Urdaneta, el escritor Uslar Pietri, el pintor Julio Árraga, el humorista Benjamín Rausseo y el beisbolista Luis Aparicio.

9. Maracaibo tiene el récord mundial de mayor número de rayos por kilómetro cuadrado al año: 250. Este fenómeno natural se conoce como el Relámpago del Catatumbo y se produce en la desembocadura del río Catatumbo en el Lago de Maracaibo.

10. Maracaibo es la sede del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, uno de los espacios culturales más importantes del país, donde se realizan exposiciones, conciertos, obras de teatro y eventos académicos.

11. Maracaibo tiene una de las tradiciones navideñas más arraigadas y originales de Venezuela: las gaitas zulianas, que son canciones que expresan sentimientos religiosos, sociales y políticos con ritmo y alegría.

12. Maracaibo tiene el primer zoológico interactivo de Venezuela: el Parque Zoológico Metropolitano del Zulia, donde los visitantes pueden interactuar con más de 300 especies de animales, entre ellos tigres, leones, monos y aves.

13. Maracaibo tiene el primer sistema de transporte masivo por cable del país: el Metrocable Maracaibo, que conecta a las zonas altas y populares de la ciudad con el Metro de Maracaibo.

14. Maracaibo tiene el primer museo interactivo de ciencia y tecnología del país: el Museo Interactivo Nuestra Energía (MINE), donde los visitantes pueden aprender sobre temas como la electricidad, el petróleo, las energías renovables y el medio ambiente.

15. Maracaibo tiene el primer parque temático dedicado al cine en Venezuela: Cinex Park Maracaibo, donde los visitantes pueden disfrutar de atracciones inspiradas en películas como Jurassic Park, Harry Potter, Star Wars y Avatar.

16. Maracaibo tiene el primer centro comercial ecológico del país: Sambil Maracaibo, que cuenta con un sistema de aprovechamiento de agua lluvia, paneles solares, iluminación LED y un jardín vertical.

17. Maracaibo tiene el primer monumento dedicado a la Virgen María en Venezuela: la Estatua de la Virgen de la Paz, que se encuentra en el cerro La Vieja y mide 46,72 metros de altura, siendo la más alta de América Latina y la tercera del mundo.

18. Maracaibo tiene el primer teatro al aire libre del país: el Teatro Baralt, que se inauguró en 1932 y tiene capacidad para 2.500 personas. En este escenario se han presentado artistas nacionales e internacionales como Carlos Gardel, Libertad Lamarque, Celia Cruz y Rubén Blades.

19. Maracaibo tiene el primer museo dedicado a la historia del petróleo en Venezuela: el Museo del Petróleo, que se encuentra en el antiguo edificio de la Shell y muestra la evolución de la industria petrolera desde sus inicios hasta la actualidad.

20. Maracaibo tiene el primer parque acuático temático del país: Aquaventura Park, que cuenta con más de 20 atracciones para toda la familia, como toboganes, piscinas, ríos artificiales y una playa artificial.

Estas son solo algunas de las curiosidades que hacen de Maracaibo una ciudad única y especial. Si quieres conocer más sobre esta maravillosa ciudad, te invitamos a visitarla y a disfrutar de todo lo que tiene para ofrecerte.

