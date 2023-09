Recorrido turístico por la Ciudad de Maracaibo

¿Te gustaría conocer la Ciudad de Maracaibo, la capital del estado Zulia y una de las más importantes de Venezuela? En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para hacer un recorrido turístico por esta hermosa ciudad, llena de historia, cultura y diversión.

Maracaibo es conocida como la Tierra del Sol Amada, por su clima cálido y su gente hospitalaria. Su nombre proviene de la palabra indígena Mara-Kaibo, que significa «lugar donde abunda el agua». La ciudad se encuentra a orillas del Lago de Maracaibo, el más grande de América Latina y el segundo más grande del mundo.

La historia de Maracaibo se remonta al siglo XVI, cuando fue fundada por el explorador español Alonso de Ojeda. Desde entonces, la ciudad ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos, como la resistencia contra la invasión pirata, la lucha por la independencia y el desarrollo petrolero.

La ciudad ofrece una gran variedad de atractivos turísticos, tanto culturales como naturales. Entre los lugares que no puedes dejar de visitar se encuentran:

La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá:

Es el templo católico más importante de la ciudad y el santuario de la patrona del Zulia, la Virgen de Chiquinquirá. Su construcción data del siglo XVII y su fachada es de estilo neogótico. En su interior se encuentra la imagen milagrosa de la Virgen, que según la tradición se apareció en una tablita flotante en el lago.

Monumento a la Chinita, Maracaibo

Si quieres conocer un lugar lleno de historia, fe y belleza, te recomiendo visitar la Plaza y Monumento a la Chinita en Maracaibo. Esta plaza es un homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, patrona del Estado Zulia, que se apareció en un tablita el 18 de noviembre de 1709. La plaza tiene varias fuentes, flores y una impresionante escultura de la Virgen de 8 metros de altura, rodeada de ángeles y querubines. La plaza está ubicada entre las calles 95 y 96 y Avenidas 12 y 8, muy cerca de la Basílica de Chiquinquirá, donde se guarda la tablita milagrosa. Es un lugar ideal para pasear, orar y admirar la arquitectura y el arte religioso de Maracaibo.

El Puente sobre el Lago:

Es el puente más largo de América Latina y el quinto más largo del mundo. Une a Maracaibo con el resto del país y tiene una longitud de 8,7 kilómetros. Fue inaugurado en 1962 y es considerado una obra maestra de la ingeniería. Desde el puente se puede apreciar una espectacular vista del lago y de la ciudad.

El Palacio de Gobierno:

Es la sede del poder ejecutivo del estado Zulia y un edificio emblemático de la arquitectura colonial. Fue construido en 1890 y tiene un estilo neoclásico. En su fachada se destaca el reloj público, que marca las horas con un sonido característico. En su interior se pueden admirar los salones decorados con obras de arte y muebles antiguos.

El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia:

Es uno de los museos más importantes del país y cuenta con una colección de más de 4.000 obras de arte nacional e internacional. El museo se encuentra en un edificio moderno, diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Entre las obras que se exhiben se encuentran las de artistas como Picasso, Miró, Dalí, Chagall, Botero y Reverón.

Parque La Vereda del Lago.

El Parque La Vereda del Lago, un oasis verde en medio de la ciudad de Maracaibo. Este parque es el más grande y antiguo de la capital zuliana, y ofrece una variedad de actividades para toda la familia. Puedes pasear por sus senderos, admirar su flora y fauna, practicar deportes acuáticos en el lago, o simplemente relajarte en sus áreas de picnic. El Parque La Vereda del Lago es un lugar ideal para escapar del estrés y disfrutar de la naturaleza sin salir de la ciudad.

