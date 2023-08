Hoteles y posadas donde quedarse en la ciudad de Avilés.

Si estás planeando visitar la ciudad de Avilés, en Asturias, te interesará saber dónde puedes alojarte con comodidad y buen precio. Avilés es una ciudad con mucha historia, arte y cultura, que te sorprenderá con su casco antiguo, su centro cultural Oscar Niemeyer y su gastronomía. Para que disfrutes al máximo de tu estancia, te recomendamos 5 hoteles y posadas donde quedarte en la ciudad de Avilés.

1. Hotel La Serrana, antiguo 40 Nudos: Este hotel moderno y funcional ofrece habitaciones con WiFi gratuita y un diseño elegante. Está situado en el centro de Avilés, cerca de la plaza de España y del ayuntamiento. El hotel cuenta con un restaurante que sirve platos típicos asturianos y un bar donde puedes tomar una copa o un café. El hotel también dispone de salas de reuniones y eventos, así como de aparcamiento privado.

2. Oca Villa de Avilés Hotel: Este hotel de cuatro estrellas se encuentra junto al parque de Las Meanas, a solo dos minutos a pie del centro histórico y comercial de la ciudad. El hotel ofrece habitaciones amplias y confortables, equipadas con aire acondicionado, TV, minibar y baño privado. El hotel tiene un restaurante que ofrece cocina tradicional e internacional, un bar cafetería y una terraza. Además, el hotel dispone de gimnasio, sauna, salones para eventos y aparcamiento gratuito al aire libre.

3. Hotel Alda Palacio Valdés: Este hotel se ubica en un edificio histórico del siglo XVII, frente al río y al centro cultural Oscar Niemeyer. El hotel combina el encanto de lo antiguo con las comodidades de lo moderno, ofreciendo habitaciones con WiFi gratuita, TV, caja fuerte y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. El hotel cuenta con un restaurante que sirve desayunos buffet y menús del día, así como con una recepción abierta las 24 horas.

4. Hotel Villalegre: Este hotel se sitúa en una zona tranquila de Avilés, a 1,6 km del centro de la ciudad y cerca de las principales carreteras y medios de transporte. El hotel ofrece habitaciones acogedoras y luminosas, con WiFi gratuita, TV, escritorio y baño privado con secador de pelo. El hotel tiene un restaurante que ofrece platos caseros y un bar donde puedes relajarte. También tiene una sala de juegos con billar y futbolín, así como un aparcamiento gratuito.

5. Don Pedro: Este hotel se localiza en el casco viejo de Avilés, a cinco minutos a pie del centro cultural Oscar Niemeyer y del parque Ferrera. El hotel ofrece habitaciones sencillas y confortables, con WiFi gratuita, TV, teléfono y baño privado. El hotel tiene un restaurante que sirve cocina asturiana y un bar donde puedes disfrutar de una sidra o un vino. El hotel también dispone de una terraza con vistas al río y al centro cultural.

