A costa de Venezuela, Guyana ofertante clave mundial de petróleo por Isaías Márquez

Guyana ha aumentado con creces su producción de crudo en una media anual equivalente a unos 89 mil bpd entre 2020-2023, hecho que la ha posicionado como el tercer país productor fuera de la Opep con mayor crecimiento durante el lapso de referencia.

Tal producción de crudo ha sido el mayor contribuyente al crecimiento económico de Guyana durante los últimos años, desde mucho antes 2015 en aguas (costa afuera) de la plataforma continental, sobre pleno mar de la “Zona en Reclamación”.

Nada menos en 2022 su PIB Creció en poco más de un 62,3 por ciento; el mayor crecimiento real de PIB durante ese año, según datos provenientes de la Agencia de Información de Energía de EEUU.

Y, es así como Guyana ostenta una tercera tasa de crecimiento en producción más rápida a escala mundial, luego de EEUU y Brasil.

No obstante, aun cuando durante diciembre pasado los presidentes Maduro y Ali acordaron en un encuentro llevado a cabo en San Vicente y Las Granadinas, ceñirse a las normas del Acuerdo de Ginebra, Guyana quizá en actitud desafiante ha estimado recientemente, que los recursos de petróleo y gas natural descubiertos en la cuenca Guyana-Surinam del océano Atlántico ascienden a unos once mil millones de bp a explotarlos mediante sus contratistas predilectas ExxonMobil, CNOOC y Tullow Oil.

Por otra parte, cabe destacar que entre 2019-2023, cuando reformulara a fondo su explotación de facto sobre nuestros recursos su producción usurpadora creció a una tasa media anual representada en unos 98 mil bpd y lleva un total acumulado de cero a unos 645 mil bd durante 2022. Su primer descubrimiento significativo de petróleo costa afuera en 2015, realizado por ExxonMobil es, hoy día, el proyecto Liza sobre el bloque Stabroek, aparte de unos 30 descubrimientos adicionales.

Y, seguimos a la espera de un fallo, a manos de la CIJ, por revisión del emitido en 10/1899, nulo e írrito, según hemos demostrado.

Aun así, Guyana no espera, sino continúa en su actitud desafiante y sin certidumbre alguna de que le indemnicemos si pierde el fallo, como debería cumplirse, en función de los recaudos y diligencias de Venezuela, desde 1899 hasta ahora, donde deberíamos llevar incuestionablemente, todas las de ganar.

